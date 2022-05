Andoni Alonso: “Ante la adversidad, sacamos el orgullo y nos hicimos más fuertes”

De ser tercero en la quinta jornada a certificar la permanencia el último día. De tener un proyecto deportivo ambicioso a tener que echar mano de la base por las continuas lesiones graves. La temporada de la su entrenador, Andoni Alonso. . De tener un proyecto deportivo ambicioso a tener que echar mano de la base por las continuas lesiones graves. La temporada de la Mutilvera ha sido un Dragon Khan de emociones donde el grupo ha salido fortalecido. Nadie lo puede explicar mejor que

¿Hasta dónde hay que remontarse para entender esta temporada tan extraña?

Me acuerdo cuando hicimos el equipo. Perdíamos a mucha gente importante del año pasado. Jugadores que habían sido diferenciales, que habían contribuido en el gol: Eder Abaurrea, Barace, Javi López, Yoldi… También la baja de Pablo Ibáñez en invierno. El cambio era importante. En la pretemporada se lesionó Juanlu. Empezamos con el tema de las lesiones. Mucha gente aun no había competido en Segunda B. Nos costó en pretemporada, pero estábamos ensamblando un equipo competitivo para la categoría.

Y se consiguió.

El trabajo dio sus frutos porque la primera vuelta del equipo fue muy buena. Salvo una pequeña racha, competimos muy bien y terminamos con buenas sensaciones tanto de juego como de resultados.

Sin embargo llegó 2022 y...

Fue lo que marcó el devenir de la temporada. En enero y febrero se nos acumularon, día tras día, lesiones graves. Recuerdo dos ligamentos, un ligamento lateral, un menisco de coser, peroné, cúbito y unos dedos rotos que le privaron a Mahugo de entrar en la dinámica. Aldave y Juan Losantos también han estado lesionados la mitad de la temporada. Todo ello se acrecentó con la baja de Iván Martínez, que estaba contribuyendo mucho en la parcela del gol. Esto nos fue relegando de las posiciones de privilegio de la tabla.

¿Cómo lo gestionó?

Son momentos duros y complicados. No coincidían, de repente, siete lesionados sino que estábamos teniendo una lesión grave cada semana. Era un goteo continuo. Echas mano del equipo de abajo y... ¡No puede ser! También caen lesionados. Parece que nos había mirado un tuerto. No podía ser que quisiera subir a un jugador de la base y también se lesionara. Lo complicado era cambiar la dinámica, pero poco a poco dejamos atrás la mala suerte.

¿Qué se dice en el vestuario?

Nos juntamos todos y les dije que éramos nosotros los que teníamos que sacar esto. Nadie iba a venir a sacarnos las castañas. Lo que teníamos que hacer era poner más de nuestro lado. Esforzarnos más por la gente que no podía estar con nosotros. Los lesionados ayudaron desde el otro lado. El equipo, en la dificultad, se hizo más solidario y fuerte. En estas situaciones de crisis o debilidad te hacen reflotar e ir para arriba.

Y por fin se fueron abriendo claros en el horizonte.

Durante ese bache tuvimos que tirar mucho de estructura del club. Del División de Honor y de Autonómica. Jugaban como titulares. Nos fuimos acostumbrando y volvimos a ser fuertes. El equipo pega un cambio radical y vamos para arriba. Volvemos a competir a domicilio y somos seguros en casa. Sacamos partidos importantes como el Arenas, la Real C o el Promesas. Quizá merecimos más puntos que los obtenidos. Incluso fuera fuimos muy fiables. Quitando el partido en Sestao, que fueron superiores, en el resto competimos bien. Fuimos escalando posiciones. Nos ha dado para cumplir el objetivo, pero nos ha privado de estar más arriba. Sin lesiones estoy seguro de que podíamos haber alcanzado cotas mayores.

Lo cierto es que la Mutilvera en ningún momento ocupó puesto de descenso directo.

Estuvimos tres jornadas en playout. En el tramo final ya estábamos en la parte baja. Lo bueno que dependíamos de nosotros. Un aspecto positivo fue que el equipo creía en lo que hacía porque estábamos compitiendo. En los momentos finales fue clave. Todo eso te hace creer en ti. Ves que las cosas han estado jodidas, pero no hemos dejado de competir. No hemos conseguido más puntos por falta de acierto en el gol o la efectividad rival, porque generábamos un gran volumen de ocasiones. Eso nos dio tranquilidad para el tramo final de la temporada.

Llega la penúltima jornada. Mutilvera 2-0 Osasuna Promesas. Empata el filial. Se ponen 3-2 y el partido acaba 3-3.

Merecimos certificar la permanencia, aunque lo más justo fue el empate. Terminar los partidos mejor que el rival hizo al equipo creer y ver que era posible. Por suerte también emerge la figura de Imanol Etxeberria con su faceta más goleadora.

Y el último partido en Gernika. Un todo o nada por la salvación.

La papeleta no era nada sencilla porque no nos iban a regalar nada. Era un campo difícil y necesitábamos la victoria. En ese momento clave el equipo vuelve a dar la cara y está a la altura. Los depósitos de energía estaban bajos y la plantilla estaba mermada, pero aun así el equipo demuestra que se ha ganado estar en la Segunda RFEF la temporada que viene. Es donde tiene que estar.

En toda esta travesía, por sacar algo positivo, la aportación de los jugadores de la base.

Por la idea que tenemos de juego y planteamiento apostamos mucho por el futbolista de la casa, el joven y canterano. No tenemos miedo en darle oportunidades para su crecimiento. Lo hemos demostrado durante los últimos cinco años que llevo. Este año no ha sido una excepción. Han debutado un montón de chavales y, no por estar, sino titularidades recurrentes. Un ejemplo es Sola que ha jugado partidos importantes.

¿Qué aportaban los canteranos?

Nos han dado aire extra. El equipo salva la categoría porque consigue ser un grupo. Todo el conjunto va en la misma dirección. Igual lo más fácil era tirarte del barco o resignarte, pero había que comportarse como lo hemos hecho. Ante la adversidad, sacamos el orgullo y nos hicimos más fuertes.

Es la primera semana sin competición. Toca hablar de su futuro.

Hay que ir pensando en la próxima temporada. hablar con la directiva de la Mutilvera a ver qué idea tienen. Es tiempo también para reflexionar y ver qué queremos.

¿Cuál es su idea?

Hablar con la Mutilvera y ver qué me dicen. Es importante saber qué quiere cada parte e ir viendo.

De seguir sería la sexta campaña.

Es cierto que la profesión de entrenador puede terminar muy rápido. El otro día leí una frase que me gustó: “Como entrenador tienes que pensar que vas a estar toda la vida en el mismo banquillo, aunque te echen al día siguiente”. Estamos acostumbrados a ciclos cortos, pero también hay casos de mucha duración. Sin ir más lejos Jagoba o Santi Castillejo. El Cholo en el Atlético o Pep Guardiola en el City. Si aguantas mucho en un club significa estabilidad. Está relacionado con la estabilidad de un proyecto, una idea. La estabilidad es buena dentro de un proyecto.