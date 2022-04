Parte rumbo a Ucrania el convoy solidario del colegiado navarro Prieto Iglesias

árbitro navarro, Eduardo Prieto Iglesias, ha partido este domingo, 24 de abril, rumbo Ucrania dos ambulancias y tres todoterreno- que entregarán en la frontera ucraniana. El viaje comienza con un primer destino Lleida, donde recogerán un quinto vehículo y terminará el próximo jueves día 28 con el regreso a Pamplona. Esta iniciativa solidaria, dirigida por el Cluster SOS Ucrania, cuyo coordinador general es Roberto Rubio, está compuesta por 17 personas; 10 viajan en las ambulancias y todoterrenos (dos personas por coche para poder turnarse en el largo viaje) y otros 7 en avión. La llegada del grupo a Polonia está prevista para el martes, 26 de abril. El, ha partido este domingo, 24 de abril, encabezando un convoy humanitario con material socio sanitario. Prieto Iglesias conducirá uno de los cinco vehículos –- que entregarán en la frontera ucraniana. El viaje comienza con un, dondey terminará el próximo jueves día 28 con el regreso a Pamplona. Esta iniciativa solidaria,, cuyo coordinador general es Roberto Rubio, está compuesta por; 10 viajan en las ambulancias y todoterrenos (dos personas por coche para poder turnarse en el largo viaje) y otros 7 en avión. La llegada del grupo a Polonia está prevista para el martes, 26 de abril.

Una vez en tierras polacas acudirán a uno de los campos de refugiados ucranianos para hacer evaluación de necesidades sanitarias, ya que con ellos viaja personal perteneciente al Colegio de Enfermería de Navarra

Eduardo Prieto Iglesias ha aparcado este fin de semana su profesión y se ha centrado en este proyecto que lleva gestándose muchos meses: “En cuanto empezó a tomar forma este proyecto, me puse en contacto con el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF, concretamente con mi presidente Medina Cantalejo, y desde el primer momento han sido todo facilidades. Así que este fin de semana me he “escapado” para jugar otro partido. Tendré también que gestionar ayudar y facilitar. Los árbitros somos facilitadores dentro del campo y yo pretendo ser en este proyecto un facilitador fuera del campo”.

Por último, ha querido resaltar el respaldo que ha tenido por parte de las entidades del fútbol nacional y navarro: "La RFEF, la Federación Navarra de Fútbol y los dos comités de árbitros es una pasada cómo me están ayudando y, también, mis compañeros, tanto profesionales como del fútbol base, a título personal se han volcado con esta iniciativa. Está siendo increíble y solo tengo palabras de agradecimiento a todos ellos".