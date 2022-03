Lyubomirov, del Txantrea, debutará con Bulgaria sub19

Una llamada telefónica a su padre le dio una importante noticia. Estos días se encuentra nervioso, expectante. Quiere aprovechar la oportunidad que le acaba de llegar. Daniel Lyubomirov Hvoynev, de 17 años, ha sido convocado con la selección búlgara sub19. El delantero del Txantrea de División de Honor viajará el domingo a Sofía para participar en una concentración que concluirá con un partido amistoso.

Es la primera vez que el joven recibe la llamada de un combinado de su país. Él nació en Bulgaria. Es oriundo de la localidad de Osina, pero cuando apenas contaba con dos años y medio se trasladó a Navarra con sus padres y su hermano mayor. “Mis padres estudiaron los dos en la universidad. Mi padre es profesor de educación física. Mi madre estudió ADE. Los dos con carreras. Decidieron venir a España para poder optar a mejores condiciones pero también para que tengamos más oportunidades mi hermano y yo. Estoy agradecido a ellos”, contó.

Lyubomirov relató cómo recibió la noticia. “El lunes por la tarde-noche mi padre recibió una llamada de un responsable de las selecciones búlgaras. Le explicó que se habían fijado en mí a través de un ojeador que tienen en España. Le comentaron que habían visto vídeos míos, que les habían gustado y que habían decidido llamarme para que probara. Es la primera vez que voy convocado. Inesperado. Nunca había pensado que me pudiera suceder algo así. Estoy muy contento y con muchas ganas de aprovechar esta gran oportunidad. No son ocasiones que se presentan siempre”, destacó.

El delantero del Txantrea estudia 2º de Bachillerato de Ciencias Sociales. "Me gustaría hacer INEF pero también me gusta mucho el fútbol. Desde pequeño me encanta entrenar. Empecé en el San Jorge. A los cinco años comencé en ese club. Pasaron tres años y el Txantrea se fijó en mí. Es un buen club y decidí venir aquí. Llevo nueve y me encuentro muy contento y a gusto", indicó.

MEJORÍA DEL EQUIPO

El Txantrea de División de Honor es decimotercero, en puestos de descenso, pero a un único punto de la permanencia. “Ahora mismo no estamos muy bien pero vamos mejorando mucho. Somos un gran equipo. Nos llevamos todos muy bien. Estamos haciendo buenos partidos. Hemos mejorado mucho los últimos dos o tres meses con la llegada del nuevo entrenador. Nos ha hecho estar más unidos, en equipo. Tengo que agradecer a mis compañeros, porque sin ellos y sin el club no podía haber tenido esta oportunidad”, señaló.

El joven delantero suma ocho goles esta temporada y contra el Eibar firmó un doblete. “En esta categoría se vive una experiencia muy bonita. Te enfrentas a rivales muy buenos todos, contra equipos con canteras profesionales. Vives partidos que nunca esperabas jugar. Es muy bonito participar en esta categoría. Me gusta”.

Daniel Lyubomirov saldrá el domingo a Barcelona. Llegará por la noche a Sofía. La concentración empieza el lunes a las 11 horas. Se trata de dos entrenamientos y un amistoso. El miércoles vuelve. “Estoy nervioso. No sé qué va a pasar pero a la vez con muchas ganas. Cuando llegue ahí intentaré demostrar lo que tengo y disfrutar. Si disfrutas, es cuando mejor salen las cosas. Trabajo mucho, no solo en los entrenamientos con el equipo. También fuera de ellos. Dedico las tardes a hacer todo tipo de cosas para mejorar mi técnica, mi tiro. Trabajo lo máximo posible para ir mejorando. Intento entregar todo en el campo. Me considero luchador, compañero. No soy egoísta”. El Txantrea juega mañana contra Oberena. “Es un partido clave para nosotros”. Después viajará a Sofía.