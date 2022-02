Iraola: "El ambiente del estadio afecta pero no es una excusa"

Andoni Iraola, entrenador del Rayo, reconoció que el ambiente que se vivió en el estadio de Vallecas, con el fondo del estadio en el que se sientan los aficionados que forman parte de Bukaneros vacío, "afecta" a su equipo, aunque aseguró que "no es una excusa" para justificar el rendimiento que dieron frente a Osasuna.

Osasuna, con dos goles en la primera parte de Jon Moncayola y Rubén García y otro más de Kike García en el tiempo añadido, goleó en Vallecas al Rayo, en un partido que dominó desde el principio.

"Hemos salido mal y nos han ganado en jugadas que preveíamos que podían pasar como los centros laterales. Más que de intensidad hablaría de concentración. Es verdad que en la segunda parte hemos estado mejor pero no ha llegado el gol. En el fútbol vemos que el primer gol marca mucho, no hemos entrado al partido bien y por eso nos ha llegado al castigo", dijo Iraola, en conferencia de prensa.

En lo que va de año el Rayo no ha ganado en Liga y suma cuatro derrotas y un empate en los cinco encuentros disputados.

"Es la primera mala racha de la temporada y el primer palo. Esto nos tiene que servir a todos porque tenemos que dar la vuelta a la situación y afrontarla de cara. Sabemos que al cien por cien somos competitivos, y si no lo pasamos mal, pero no creo que haya problemas", confesó.

Frente a Osasuna el fondo del estadio de Vallecas estuvo vacío. El grupo de aficionados que forman parte de Bukaneros no estuvo dentro y su falta de apoyo lo notó el equipo.

"Nos afecta mucho pero hay que mirar el césped y no coger el atajo fácil. Osasuna nos ha superado en acciones relativamente previsibles, dónde son fuertes, pero es cierto que el ambiente del inicio afecta porque todo el mundo está pendiente de otras cosas. No sé cómo solucionarlo, solo sé que al equipo le perjudica y no puedo decir mucho más", apuntó.

"Tenemos que intentar, en el cometido deportivo, que nos afecte lo menos posible el tema de la afición. No puede ser la excusa fácil. Nosotros tenemos que centrarnos en el verde, reconociendo que esas cosas no ayudan", comentó.

Por último, Iraola habló sobre el mediapunta argentino Óscar Trejo, un jugador clave en su esquema pero que frente a Osasuna fue suplente para darle descanso debido a la cantidad de minutos acumulados.

"El otro día, en Copa, le forzamos hasta el límite. Intentamos no quitarlo hasta el final y hoy la idea era aprovecharlo en la segunda parte porque hay que utilizar más de once jugadores. Somos conscientes de lo que supone pero no podemos buscar excusas. Hemos sacado un once competitivo y no hemos hecho las cosas bien", concluyó.