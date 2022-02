Ontiveros: "Desde el primer día me siento importante"

Javier Ontiveros, se siente importante desde el primer día y destacó el grupo que se ha encontrado a su llegada. futbolista incorporado al Fuenlabrada durante el mercado de invierno, aseguró quedesde el primer día y destacó el grupo que se ha encontrado a su llegada.

"Desde el primer día me siento importante. La verdad es que hay muy buen grupo, todo el que juegue está para dar la mejor versión. Me he encontrado bastante bien, hay muy buen grupo. Creo que con el paso de los partidos me encontraré mejor", declaró en su presentación.

Ontiveros reconoció que prefiere jugar de extremo izquierdo antes que de mediapunta, aunque se encuentra bien en ambas posiciones, y que la presencia en el banquillo de Sergio Pellicer le ha ayudado a tomar la decisión de firmar por el cuadro fuenlabreño.

Además el futbolista afirmó haber estado muy tranquilo sobre su futuro durante el mercado invernal e indicó: "Vamos a luchar por no descender. Me gustó este reto y estamos aquí para intentar salvar al equipo".