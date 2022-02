El relevo en el Pamplona llegó dentro de la casa

El Pamplona estrenó el sábado inquilino en el banquillo del equipo de la Tercera División. La novedad trajo una victoria, premisa que suele cumplirse. Sin embargo, la cara de Imanol Eslava no es nueva en Lizasoáin. El entrenador cumple su quinta temporada en el club y ahora se hace cargo del primer equipo, después de que su predecesor, Aritz Gómara, tomara la decisión de dejarlo.

El nuevo técnico del Pamplona cogió al equipo y, con apenas dos entrenamientos, se enfrentó al Avance en el Beitikuntzea. El conjunto ganó por 2-0 y los tres puntos le llevaron a la cuarta plaza. Eslava no ha recibido al equipo en una situación clasificatoria compleja. “Es una decisión personal. Aritz es amigo. Entiendo su decisión y la respeto. Cuesta más entender que alguien deje un equipo cuando se encuentra en buena posición. Creo que no es lo único importante. Hay cosas más importantes y entiendo y respeto lo que ha hecho”, asegura Eslava.

Dejar al equipo de División de Honor Juvenil, en el que cumplía su tercera temporada, es lo que más le costó a la hora de decidirse. “La semana pasada tuve sensaciones encontradas: cómo se queda el equipo, los compañeros, el cuerpo técnico. Ha sido lo que más me ha preocupado a la hora de tomar la decisión. Cuando te comprometes con algo, te gusta terminarlo. Además, nos encontramos en una mala posición. Está siendo un año complicado y salir así, a mitad de temporada, es un poco raro. Me da pena salir del equipo, tal y como estamos, dejarlo a mitad de temporada, pero bueno se ha dado así la situación”, comenta el entrenador.

Al frente del equipo, ahora lo que busca es ir conociendo a los jugadores, aunque cinco de los que forman la plantilla ya entrenaron con él en otras categorías. “Ahora lo que estoy intentando es conocer a los chavales, ver cómo son, el día a día. Llevo tres entrenamientos. No ha dado tiempo a mucho. Tengo que conocer, intentar aportar alguna cosa. Es verdad que sé cómo trabajaban antes. Sé que es un equipo que hace las cosas muy bien. Voy a intentar mantener muchas cosas, aunque alguna cosa sí que voy a hacer, metiendo algún detalle como lo entiendo yo. Quiero centrarme en conocer a la gente, aportar lo que pueda e intentar ganar al Egüés”.

Imanol Eslava, de 30 años y consultor de formación y desarrollo en AIN, vive su primera experiencia como entrenador en una categoría como la Tercera. Ha dirigido a equipos cadetes, de la Liga Nacional Juvenil o la División de Honor. Sin embargo, como jugador, sí que conoce vestuarios de categorías semiprofesionales. “A nivel de vestuario sí que lo he vivido. Tengo diferentes vivencias. Sin embargo, como entrenador, se trata de una nueva experiencia, algo que no había vivido. No había dirigido a un equipo de amateurs. Comencé en cadetes, Liga Nacional... He cumplido todo el proceso. Es un cambio, una categoría nueva, con otro tipo de perfil de gente. Es un nuevo reto y, por esa parte, tengo muchas ganas de vivirlo”, añade Eslava.