Aimar Oroz decide el derbi entre el Izarra y el Promesas (0-1)

Segunda RFEF. No fallan. Ya son dieciocho jornadas sin perder y el objetivo del ascenso está cada vez más cerca. El encuentro de este miércoles no era tarea fácil para los de Santi Castillejo. Visitaban Merkatondoa para medirse a un Izarra que, a pesar de llegar en mala dinámica, siempre responde en su feudo. Pero dio igual. El filial rojillo disputó un encuentro muy serio, quizás con pocas ocasiones y sin la brillantez en el juego de otros días, pero la situación tampoco lo requería. El objetivo era ganar. Dicho y hecho. Aimar Oroz no falló desde los once metros y dio el triunfo a los suyos que se colocan líderes en solitario del Grupo II de la Segunda RFEF.

Desde el pitido inicial el Promesas se asentó en campo rival. La circulación de balón no era alta, pero cualquier desajuste del bando local les bastó para crear situaciones de peligro. Así, a los cinco minutos de encuentro, llegó el primer remate de los rojillos. Fue quizás la ocasión más clara del choque. Aimar Oroz filtró un pase a Joel. El delantero valenciano recibió de espaldas en el interior del área, se giró, levantó la cabeza y encontró completamente libre de marca a Iker Benito. Tan solo tenía que empujar el balón al fondo de la red, Kudakovsky estaba prácticamente batido, pero su remate se marchó fuera.

A pesar del susto inicial el Izarra no perdió la cara al encuentro. Se asentó rápidamente y comenzó a incomodar al filial osasunista. En el minuto 18 tuvieron la opción de adelantarse en el marcador. Fue en una jugada desde el perfil derecho. Cordovín, el hombre más incisivo del Izarra en la tarde de ayer, soltó un latigazo desde el pico del área que Darío Ramos desbarató con una gran intervención.

Una acción decisiva

Poco a poco la igualdad comenzó a reinar sobre el césped del Merkatondoa. Cualquier error, despiste o acción individual podría ser determinante en un encuentro muy cerrado. Y así fue. En el minuto 29 Zaldua derribó a Xabi Huarte dentro del área provocando un penalti a favor de Osasuna Promesas. Aimar Oroz fue el encargado de tomar la responsabilidad. Un disparo raso, potente, que a punto estuvo de detener el guardameta local.

Con el marcador a favor, los hombres de Santi Castillejo comenzaron a jugar con el resultado. Apenas arriesgaron. Por su parte, el Izarra se vio obligado a dar un paso al frente en busca del empate. Pero no consiguió dar con la tecla. En el minuto 67 tuvieron su mejor ocasión, obra de Abaurrea que remató demasiado cruzado un balón muerto en el interior del área. No hubo más. Osasuna se replegó en los últimos minutos, pero no sufrió en exceso. El esperado arreón local se quedó en nada.

Oroz: “Estamos muy orgullos. Esta racha es difícil de volver a ver”

Con el brazalete, Aimar Oroz fue el encargado de marcar el penalti, que le dio la victoria a Osasuna Promesas, le encumbró al liderato y le llevó a mantener vigente la dinámica de 18 partidos sin perder durante esta temporada. “Estamos muy contentos y orgullosos. Esta dinámica es difícil de volver a ver. Sabíamos a dónde veníamos. Se trata de un partido muy complicado, con muchos duelos. Hemos respondido. Hemos estado acertados. Hemos tenido suerte en una jugada de Xabi con Joel, en la que han pitado penalti. Hemos marcado y victoria. En estos campos, los encuentros suelen ser así con pocas ocasiones y el que marca, normalmente, se lo lleva”, apuntó.

Laborda: “Nos cuesta ser más contundes en las dos áreas”

El delantero del Izarra, Gorka Laborda, ejerció ayer de capitán en la derrota de su equipo ante el Promesas. “Hemos competido bien. Ha sido un partido igualado. Nos está costando, quizá, ser más contundentes en las dos áreas. Ha sido un penalti claro. Se han puesto por delante y, después, nos ha tocado remar. Es complicado. El Promesas es un equipo que defiende y compite muy bien. El partido se ha complicado mucho y no ha podido ser. Ha sido un duelo muy igualado-insistió-. Sí que nos gustaría tener más balón. En este campo hay que competir cada duelo. Somos gente que sabemos que hay que hacer aquí y ser fuertes de mente”, indicó Laborda.