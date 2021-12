La Copa recupera otro capítulo de la ilusión de los equipos modestos

Superada la ronda inicial, varias localidades españolas vivirán un nuevo día de fiesta, para algunos absolutamente histórico en el que podrán ver a un Primera en sus terrenos de juego salvo a los cuatro que disputarán la Supercopa, Atlético de Madrid, Athletic, Barcelona y Real Madrid, que han vuelto a quedar exentos.

El Sevilla, segundo clasificado de LaLiga Santander, se enfrentará al modesto conjunto balear de Andratx, de la cuarta categoría del fútbol español. El equipo de Julen Lopetegui tuvo que acudir a la prórroga para superar al Córdoba en la ronda precedente. No quiere más sustos ante un rival que se deshizo del único conjunto de categoría profesional, el Oviedo.

El Betis del chileno Manuel Pellegrini expone su espectacular momento de forma en Talavera de la Reina y la Real Sociedad, estancada en los últimos encuentros en el torneo liguero y goleada en el Benito Villamarín visitará al Zamora.

El Bergantiños, de la cuarta categoría, será el oponente del Rayo, que necesitó los penaltis para deshacerse del Guijuelo. El cuadro de Andoni Iraola será el segundo equipo de la máxima categoría al que se enfrentará el equipo gallego en su historia, tras medirse al Sevilla hace dos campañas.

En Galicia, también ante un oponente de la Segunda RFEF, el Arenteiro, se jugará su continuidad el Valencia de José Bordalás, mientras que Osasuna, reforzado por su empate ante el Barcelona, jugará ante el Deportivo en Riazor, que volverá a lucir sus mejores galas en el regreso de un Primera.

El Andorra de Eder Sarabia supone un escollo a tener en cuenta para el Celta del argentino Eduardo 'Chacho' Coudet que en la liga no acaba de arrancar, algo que parece haber conseguido el 'euro Villarreal' de Unai Emery, que visitará al Atlético Sanluqueño, en tanto que el Mallorca lo hará al Llanera asturiano.

Inmersos en la lucha por la salvación el Alavés se enfrentará al Linares, el Levante al Alcoyano, el Elche al Unionistas de Salamanca, el Granada al Atlético Mancha Real, el Cádiz al Albacete y el Getafe al Atlético Baleares.

La eliminatoria, así mismo, ofrece siete duelos entre equipos de la categoría de plata. Sobresalen los choques Tenerife-Eibar y Valladolid-Las Palmas, y el encuentro entre el recién ascendido Amorebieta y el líder destacado, el Almería, que necesitó los penaltis para eliminar al modesto Águilas.

PROGRAMA

Martes:

Andorra (1RFEF)-Celta (1ª) (19.00)

San Sebastián de los Reyes (1RFEF)-Fuenlabrada (2ª) (19.00)

Huesca (2ª)-Girona (2ª)(20.00)

Zaragoza (2ª)-Burgos (2ª) (20.00)

Rayo Majadahonda (1RFEF)-Málaga (2ª) (20.00)

Palencia Cristo Atlético (2RFEF)-Espanyol (1ª) (21.00)

Alcoyano (1RFEF)-Levante (1ª) (21.00)

Linares (1RFEF)-Alavés (1ª) (21.00).



Miércoles:

Bergantiños (2RFEF)-Rayo Vallecano (1ª) (19.00)

Andratx (2RFEF)-Sevilla (1ª) (19.00)

Zamora (1RFEF)-Real Sociedad (1ª) (19.00)

Leonesa (1RFEF)-Leganés (2ª) (19.30)

Sporting (2ª)-Alcorcón (2ª) (20.00)

Ponferradina (2ª)-Ibiza (2ª) (20.00)

Valladolid (2ª)-Las Palmas (2ª) (20.00)

Castellón (1RFEF)-Cartagena (2ª) (20.00)

Unionistas Salamanca (1RFEF)-Elche (1ª) (21.00)

Tenerife (2ª)-Eibar (2ª) (21.00)

At. Sanluqueño (1RFEF)-Villarreal (1ª) (21.00)



Jueves:

Talavera de la Reina (1RFEF)-Betis (1ª) (19.00)

Llanera (2RFEF)-Mallorca (1ª) (19.00)

Arenteiro (2RFEF)-Valencia (1ª) (19.00)

Amorebieta (2ª)-Almería (2ª) (19.00)

Lugo (2ª)-Mirandés (2ª) (20.00)

Deportivo (1RFEF)-Osasuna (1ª) (21.00)

At. Mancha Real (2RFEF)-Granada (1ª) (21.00)

Albacete (1RFEF)-Cádiz (1ª) (21.00)

At. Baleares (1RFEF)-Getafe (1ª) (21.00)