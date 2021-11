Ibrahimovic habla de su agresión a Azpilicueta: "Lo hice a propósito"

a propósito". Zlatan Ibrahimovic ha hablado sobre esa acción sobre el navarro en el acercó por detrás y chocó de forma violenta con su hombro izquierdo. Lejos de arrepentirse por propinar un golpe por la espalda a Azpilicueta , reconoce que lo hizo "".ha hablado sobre esa acción sobre el navarro en el España-Suecia . Secon su hombro izquierdo.

¿Por qué? "No me avergüenza decirlo porque hizo una tontería con uno de mis jugadores. Fue una estupidez, pero lo hice para que entendiera: 'No se hace eso, joder. No tienes huevos para hacerlo contra mí. Pero te voy a enseñar lo que pasa si me lo haces a mí'. Por eso lo hice", comenta Ibrahimovic en The Guardian. Por esa jugada vio la amarilla y se perderá el primer duelo de la repesca.

"Se trata de hacer entender al tipo que no se toma el pelo a alguien que está tirado en el suelo. No se ataca a un perro que no habla. Ataca al que puede hacer algo. Es demasiado fácil meterse con mis compañeros de equipo, que tienen 20 años y son muy buenos chicos. Espero que ahora lo entienda", apunta.

Azpilicueta se tomó con humor el lance cuando el vídeo se hizo viral en Twitter. "Todo bien por aquí", escribió junto a las imágenes.