Fran Escribá anuncia su propia destitución en el Elche

"Bragarnik me ha comunicado mi destitución. No voy a analizar el partido, no tiene sentido, aprovecho para despedirme, esta es mi rueda de prensa de despedida. Me despido de vosotros y de la afición a la que quiero mucho", dijo en una comparecencia tras partido que resultó ser la despedida de Escribá.

El preparador reconoció que el momento no es bueno, empeorado con una mala imagen en casa ante los béticos, pero lamentó no haber tenido más crédito. "Evidentemente no ha tenido en cuenta lo mucho que he hecho por este club, pero respeto la decisión y ojalá acierte con el que venga después", afirmó.-

"Siento irme con el equipo así, conseguimos algo muy bonito el año pasado, estoy muy orgulloso de lo conseguido aquí. Uno puede comprar un club, pero no puede comprar el cariño de la gente", añadió, lamentando esa posición en zona de descenso.

"Es lógico que haya gente enfadada pero creo que cuando pase todo esto la gente eliminará estos malos resultados y se quedará con las 5 temporadas que hemos pasado juntos. Seguiré siendo un ilicitano más. Hay equipo, nuestra posición es mucho más arriba. Para mí este es mi club, es mi casa. Había sido un duro golpe, pero por supuesto que estaba capacitado para seguir", terminó.