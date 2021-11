La Peña Sport ya conoce el que será su rival en la primera ronda de la Copa del Rey, el Málaga. El conjunto dirigido por Unai Jauregi recibirá a los andaluces en el estadio San Francisco el 30 de noviembre o el 1 o 2 de diciembre. Será un día grande en Tafalla.

Un encuentro que supone un premio a la gran actuación de la Peña Sport durante la pasada temporada y que servirá como motivación extra para remontar el vuelo de una campaña que, hoy por hoy, está dejando malas sensaciones.

El favoritismo recae sobre el Málaga, pero los navarros tienen la licencia de poder soñar con dar la campanada. Más aún con el formato copero en el que todo se decide en 90 minutos. “Parten con ventaja, pero nadie nos va a quitar la ilusión por pasar de ronda”, apuntó Unai Jauregi, técnico de la Peña Sport, nada más finalizar el sorteo.

Los de tafalla buscarán repetir lo ocurrido hace seis temporadas, donde superaron por 3-0 al Mérida en la primera eliminatoria. Sin embargo, cayeron en la siguiente frente al Villanovense. Tras esto, la Peña Sport ha disputado la Copa del Rey en dos ocasiones: en la temporada 17-18 perdió ante el Mirandés y en la 19-20 lo hizo ante el Fuenlabrada.

MANDÓ LA LÓGICA

Las opciones de medirse a un equipo de Primera División eran muy difíciles. De los 32 equipos de la Segunda RFEF tan solo dos podían conseguir ese premio. La suerte no cayó del lado de los navarros, pero el azar les deparó medirse al Málaga, uno de los equipos con más nombre del fútbol español, el vigesimo primero en la clasifición histórica.

Úriz “El Málaga es uno de los mejores equipos de Segunda”



Fermín Úriz, capitán de la Peña Sport, se mostró satisfecho con el rival, a pesar de no haber tenido la suerte de jugar contra un equipo de Primera. “Estoy contento porque dentro de las posibilidades, creo que nos ha tocado uno de los mejores equipos y con más nombre de Segunda. He visto el sorteo desde el móvil, pero comentándolo constantemente con los compañeros. En el momento en el que ha salido el Málaga nos hemos llevado una gran alegría”, apunta Úriz, quien pone de ejemplo el partido de Copa de hace dos temporadas. “Perdimos ante el Fuenlabrada, que también era de Segunda. Pero lo hicimos en el último minuto de la prórroga, hay que seguir ese ejemplo”.

Jauregi “Yo solo juego al fútbol para conseguir el triunfo”

Unai Jauregi, técnico de la Peña Sport se encontraba trabajando en el momento del sorteo, pero pudo sacar unos minutos para verlo. Tanto él como sus jugadores acabaron con una sonrisa. “El Málaga es un equipo histórico, de lo mejor que nos podía tocar teniendo en cuenta las pocas posibilidades de medirnos ante un Primera. Al final, para esto estamos en el fútbol. Para vivir este tipo de partidos y disfrutar de la experienca”, apunta Jauregi, quien deja claro que no van a regalar nada. “Voy a ser fiel a mis ideas. Yo solo juego al fútbol para ganar. No tiene sentido si no es así. Son mejores que nostros y posiblemente perdamos, pero a 90 minutos todo es posible”.