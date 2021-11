La navarra Natalia Astráin, seleccionadora sub-17 de EEUU

Lo sabía desde hace días, pero no podía decir nada. Este miércoles 17 de noviembre, por fin, la Federación de Fútbol de Estados Unidos, US Soccer, anunció a través de sus canales oficiales que Natalia Astráin Masa, entrenadora navarra de 45 años (Pamplona, 5-1-1976), ha logrado el mayor salto de su amplia trayectoria al ser nombrada seleccionadora de Estados Unidos para el equipo femenino sub-17. Astráin, que ya lleva un tiempo trabajando para la US Soccer, se integra así en el cuerpo técnico de la mejor selección del mundo.

Natalia Astráin, que tras jugar en Lagunak en los 90 con 23 años se convirtió en la primera navarra en obtener el título de entrenadora nacional, tiene actualmente nivel UEFA Pro, además de dos másters en psicología y coaching deportivo y es licenciada en Historia de Arte.

4 AÑOS EN ESTADOS UNIDOS

La pamplonesa desarrolló su carrera en el Barcelona y el Atlético de Madrid, ha trabajado en la Federación Navarra y la Española, y después de toda una vida dedicada al fútbol femenino, ha triunfado en la meca de este deporte, Estados Unidos, el país al que se marchó en 2017 a probar fortuna y aprender de las mejores.

Tras sus experiencias como directora técnica y de base en clubes y academias en Houston, en el Rise SC (2017) y el Dash (2019), y en FC Bay Area de San Francisco (agosto de 2020), el cargo de segunda entrenadora del Kansas City Star de la NWSL fue su último destino en enero de este año. Desde ahora, pasa a encabezar el elenco sub-17 de la selección estadounidense. “Bienvenida, Natalia Astráin, nuestra nueva entrenador principal de la selección femenina sub-17. Natalia nos da un valor de experiencia en todos los niveles del juego, tanto en nuestro país como en el suyo, España”, comunicó la US Soccer.

“Estoy muy contenta. Hace cuatro años que vine a Estados Unidos, empecé poco a poco y esta oportunidad de trabajar con la federación de la selección número uno del fútbol femenino es un sueño hecho realidad”, manifestaba ayer Astráin a este medio tras hacerse oficial la noticia.

La entrenadora navarra ofreció ayer la lista de 28 jugadoras y se incorpora directamente a un equipo que está jugando partidos amistosos para preparar el campeonato de la CONCACAF de la categoría, que se disputa en la República Dominicana entre el 23 de abril y el 8 de mayo. La concentración tiene lugar desde ayer hasta el día 24 en Chula Vista, California.