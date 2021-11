El Injerto se queda sin el premio de la Copa del Rey

No ha podido ser. El Injerto de Berbinzana no ha podido dar la sorpresa y ha salido derrotado del choque de la ronda previa de la Copa del Rey contra el Utrillas, de la Regional Preferente aragonesa, en Teruel. Un doblete del delantero local Adrián, con goles en el minuto 14 y en el 57, condenó a los navarros que no pudieron aprovechar la expulsión por doble amarilla del doble goleador.

Minuto 57 | 2-0. Adrián, autor del primer tanto, remató de espectacular chilena en el segundo palo un córner despejado hacia atrás por la zaga del Injerto. Su volea golpeó en el palo izquierdo y se metió en la meta del Injerto, ampliando más la ventaja de los aragoneses.

El delantero, autor de los dos goles, se fue a celebrarlo con el público. El colegiado le sacó tarjeta amarilla y, como tenía otra del primer tiempo, fue expulsado del partido.

El Injerto debía remontar dos tantos jugando contra uno menos en la media hora larga de encuentro que restaba, sin conseguirlo.

Al descanso, el Injerto, que había contado con ocasiones para empatar, se marchaba con derrota en el marcador gracias un tanto de Adrián en el minuto 14. Los de Berbinzana habían tenido ocasiones para lograr la igualada en el primer tiempo, pero no pudieron batir al meta local. Todo quedaba pendiente para los segundos 45 minutos en un choque en el que, de ganar, metería a los navarros en el bombo del sorteo del torneo del K.O., lo que le llevaría a enfrentarse en casa contra un equipo de LaLiga Santander.

Alberto Galdona

PRIMER GOL

El Utrillas se adelantaba en el minuto 14 tras un tanto de Adrián. Un mal despeje de la zaga del Injerto dejaba el esférico en la frontal para el jugador del conjunto aragonés, con la derecha, lanzara un disparo que se metía en la portería navarra tras pegar en el palo derecho

Injerto de Utrillas en el choque de la ronda previa de la Elde Berbinzana se enfrentaba alen el choque de lade la Copa del Rey para lograr una plaza en el bombo del sorteo de la primera eliminatoria, que se efectuará este jueves 18 de noviembre.

Alberto Galdona

Los navarros, de vencer a los aragoneses, hubiesen sido rivales de un equipo de LaLiga Santander.