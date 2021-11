Cruce de caminos en Mutilva

Rubén Aguas (Zizur, 1994) e Iván Azcue (Zizur, 1998) eran compañeros de equipo en la Hasta el pasado mes de diciembre,(Zizur, 1994) e(Zizur, 1998) eran compañeros de equipo en la Mutilvera . El primero sigue vestido de blanco, mientras que el segundo se marchó al Ardoi en busca de minutos. Hoy, en el derbi navarro, dejarán durante 90 minutos su amistad (16:30 h).

Me dieron la carta de libertad y me fui al Itaroa Huarte tres temporadas. Me rompí el cruzado. Me recuperé y fiché por el Ardoi en Tercera. Después me llamó Andoni Alonso y es mi quinta temporada en la Mutilvera", explica Aguas, de 27 años. Cuatro años más joven, Azcue inició un periplo por el Iruña, la Peña Sport, el Ejea zaragozano, la Mutilvera y finalmente el Ardoi. "Es muy bonito lo que estamos viviendo en Zizur. La mayoría de jugadores son del pueblo y se nota porque baja al campo mucha gente a animar", apunta el lateral derecho. Los dos futbolistas comparten muchas similitudes. Se iniciaron en el Ardoi, el equipo de su pueblo, y son defensas. Pasaron después a Osasuna para continuar su formación al abrigo de Tajonar . Llegaron hasta División de Honor juvenil, pero no lograron dar el salto al Promesas.

Ambos reconocen que el partido de hoy será especial por muchos motivos. “He crecido como futbolista y persona en el Ardoi y los sigo mucho. Les deseo lo mejor y ojalá logren la salvación. Espero que nos podamos tomar la revancha porque nos eliminaron en verano en la Copa Federación”, afirma el defensor de la Mutilvera. Su rival del Ardoi también pone ese partido como referencia: “No valió para puntuar, pero aquel 5-3 puede ser una buena base. Tenemos que aprovechar que la Mutilvera está en un pequeño bache y nosotros queremos salir de él”. Los de Andoni Alonso, quintos, acumulan dos derrotas consecutivas ante el Burgos Promesas (1-2) y el Racing Rioja (1-0). Por su parte, el conjunto de Iñigo Ardanaz, decimoquinto, empató la pasada jornada frente a la U.D. Logroñés (2-2) para cortar una dinámica negativa de cuatro derrotas seguidas.

Tanto Rubén Aguas como Iván Azcue han tratado de normalizar la semana previa al derbi. Confiesan que no han recibido mensajes del equipo rival y dejarán las vaciladas para después del partido. “Gorka Ezkiaga es de mi cuadrilla y tengo muchos conocidos como Alvarito. La relación es buena, pero nos hemos dejado tranquilos estos días”, afirma el central de la Mutilvera. Por su parte Azcue quiere redondear la semana con un triunfo en Mutilva. Sería la guinda deportiva porque la personal ya la puso el pasado miércoles: “Me saqué la plaza de gestor de Hacienda. Una locura. No me lo hubiera creído si me lo dicen hace unos meses. Ha sido justo un año después de sacarme la carrera. He intentado compaginar los estudios y el fútbol”. Aguas también vive ajetreado: “Trabajo en la empresa de mi padre, Nortyre, que se dedica a la distribución de neumáticos. También tenemos un taller. Salgo pasadas las seis y media y a las siete ya tengo que estar en el Mutilnova”.

Aunque les desea lo mejor para el resto de la temporada, Rubén Aguas reconoce que deben sacar adelante el partido de hoy. “Han sido dos derrotas, pero estamos contentos con el fútbol desplegado. El equipo funciona bien, pero no hemos estado acertados de cara a gol. Queremos romper la mala racha y coger otra positiva para seguir ahí arriba, aunque el objetivo principal es la permanencia”. Iván Azcue tratará de ser su verdugo. Hoy no hay amistades que valgan.