Una cruel prolongación frena al Izarra

El Izarra no pudo conseguir el pase a los cuartos de final de laante unque marcó el gol decisivo en el cuarto minuto de la prolongación (1-0). El encuentro resultó igualado, con algunos tramos de dominio del equipo local, aunque el cuadro estellés no sufrió demasiado hasta que se quedó con un jugador menos tras laa falta de diez minutos. La, que se mantuvo en el campo para no dejar al equipo con nueve, en los minutos previos al gol de la escuadra zaragozana convirtió la defensa del 0-0 en un ejercicio épico sin recompensa.