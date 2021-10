Luis Enrique: "Sé más de fútbol que la mayoría"

No tengo noticias porque no leo, no os escucho... Así que para mí es la misma lista de siempre. Me genera lo mismo. Confío en lo que traigo", afirmó cuando se le cuestionó en la previa del partido ante Italia, correspondiente a las semifinales de la Liga de Naciones, por la controversia que ha generado su última convocatoria, en la que faltan nombres ilustres porque hay muchos lesionados y proliferan en cambio futbolistas con bastante futuro pero que todavía están en proceso formativo. De hecho uno de ellos, Gavi, acaba de aterrizar en la élite. Luis Enrique no se casa con nadie ni está dispuesto a hacer una lista al albur de comentarios que, asegura por activa y por pasiva, ni siquiera le llegan. "... Así que para mí es la misma lista de siempre. Me genera lo mismo. Confío en lo que traigo", afirmó cuando se le cuestionó en la previa del partido ante Italia, correspondiente a las semifinales de la Liga de Naciones, por la controversia que ha generado su última convocatoria, en la que faltan nombres ilustres porque hay muchos lesionados y proliferan en cambio futbolistas con bastante futuro pero que todavía están en proceso formativo. De hecho uno de ellos, Gavi, acaba de aterrizar en la élite.

Poco le importan todas esas habladurías a Luis Enrique, hombre de convicciones férreas que jamás dará su brazo a torcer y huye de influencias de la prensa pese a que su mensaje pueda sonar prepotente. "No os leo porque creo que sé más de fútbol que la mayoría y porque tengo más información que vosotros. No hay una opinión que pueda leer que me pueda interesar", proclamó de modo categórico.

Empleó esa misma rotundidad para defender algunas de sus decisiones más controvertidas en la última semana. Por ejemplo, la llamada de Gavi, un talento de La Masia que solo tiene 17 años y apenas cuenta 364 minutos con el primer equipo del Barça, pero al que el asturiano considera ya preparado para integrarse con los mayores en una cita de alcurnia, pese a que recomendó calma con él. "Solo le he visto un entreno y hoy será un entreno suave, con poca carga. A Gavi le veo bien y hay que tener tranquilidad y paciencia. No es importante cuándo de debute, sino constatar que en el futuro pueda jugar 50 partidos con la selección, que no tengo dudas que lo hará", manifestó.

También tendió un capote a Eric García, siempre fijo en sus planes aunque no haya comenzado la temporada de la mejor manera con el Barça.

"Si no ha sido criticado y vilipendiado es que no has sido jugador de equipo grande. Le veo muy bien", dijo del central. De igual modo, salió en defensa de Sergi Roberto. "Le conozco perfectamente, porque le hice debutar en el Barça B. Puede jugar de lateral, pero viene de interior que es su posición. Es un gran jugador que ahora le está tocando pagar algunos platos rotos. Estoy muy contento de tenerlo con nosotros", afirmó sobre el versátil futbolista de Reus.

AMBICIÓN MÁXIMA

Más allá de nombres propios, Luis Enrique puso en valor que España se encuentre entre las cuatro selecciones que lucharán por suceder a Portugal en el palmarés de la Liga de Naciones. "Esto debe ser un estímulo para todos. Estamos entre las cuatro mejores en los últimos dos torneos.Es un estímulo y hay que ser muy ambiciosos y disfrutarlo", destacó.

Aceptó las similitudes entre la bella Nazionale que tutela Roberto Mancini y La Roja. "Creo que somos las selecciones que más nos parecemos", aseveró el gijonés, que adelantó que su planteamiento no variará por mucho que enfrente se encuentre un combinado pletórico. "Mi idea es la de ser ambicioso e ir al partido desde el inicio. Me siento afortunado de tener un potencial de jugadores increíble, con una valía increíble. Espero poder gestionar un partido maravilloso ante el campeón de Europa".

Tendrá que hacerlo sin un nueve puro porque Morata, Gerard Moreno y Abel Ruiz están lesionados y no le convencen otras opciones a las que podría haber recurrido como Raúl de Tomás o Iago Aspas. A Luis Enrique no se le ve preocupado por ello. "Soy un seleccionador que se caracteriza por ir al ataque y se puede llegar al gol de muchas maneras y ese sigue siendo el objetivo", espetó el técnico, que remarcó que la semifinal frente a Italia es "un partido muy estimulante, con poco que perder y mucho que ganar".