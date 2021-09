El Tudelano no levanta cabeza cayendo ante el Zamora

El Tudelano mostró su peor cara de la temporada. Se pudo ver un equipo sin orden, sin ideas y, de nuevo, sin gol. Es pronto, pero las alarmas empiezan a sonar en la capital ribera.

Después de caer goleado ante la S.D. Logroñés la jornada pasada, los navarros querían dar una alegría a su afición. Sin embargo, pronto llegó el primer susto de la tarde tras un disparo del Zamora que se marchó rozando el palo. Al Tudelano le costó entrar en el partido y sufrió en el centro del campo. El rival, por su parte, llegaba al área local con facilidad al aprovechar los desajustes defensivos del equipo de Javier Olaizola. En uno de ellos llegó el gol. Era el minuto 13 cuando Cedenilla perdió el balón en una zona complicada. Losada centró al área y Jorge Fernández, que entraba desde el perfil derecho, cabeceó libre de marca. Doble error que daba la ventaja momentánea al Zamora.

A partir del gol, los visitantes se hicieron fuertes en defensa e intentaron sorprender al Tudelano con balones directos y a la contra. En cambio, los riberos seguían totalmente inofensivos arriba y sin apenas crear peligro.

LEVE MEJORÍA

Tras el paso por vestuarios, el equipo de Olaizola tenía por delante 45 minutos para lavar la mala imagen del primer acto. No era complicado. El técnico movió el banquillo para dar entrada a Chavarría y Royo. Ambos jugadores dieron movilidad al equipo, principalmente, en fase ofensiva. De las botas de Yasin llegó el mayor peligro ribero. Sus galopadas por banda derecha y sus medidos centros al área fue lo que puso más en apuros a la defensa zamorana.

Los minutos jugaban en contra del Tudelano, que se fue arriba a la desesperada. En el minuto 72, una genialidad de Yasin permitió el remate, alto, de Aranzade. Los tímidos ataques locales eran contrarrestados con los rápidos movimientos del Zamora, que confió todo a la contra. Luque, en el 83, a punto estuvo de hacer el 0-2.

El Tudelano tuvo la última en el minuto 91 con un zapatazo de Chavarría que se marchó por encima del larguero. Instantes después, el protagonista Yasun fue expulsado por doble amarilla y los riberos disputaron los últimos segundos con un jugador menos.

Tras la derrota de ayer, son ya cuatro partidos consecutivos los que lleva el Tudelano sin puntuar y sin hacer gol. Números más que preocupantes en su andadura por la novedosa Primera RFEF. El próximo viernes, los riberos visitan al San Sebastián de los Reyes.

Olaizola: “No nos está dando para competir”

El entrenador del Tudelano, Javier Olaizola, hizo una valoración de su equipo tras acumular cuatro derrotas consecutivas. “Es muy difícil no perder los partidos cuando de la nada el rival te hace gol y tú eres incapaz de hacerlo. Esa es la lectura que hago tras estos primeros partidos. Nos movemos de un sitio al otro, unos aquí, otros allí, incluso cambiando sistema. Pero no nos da”, apuntó Olaizola.

Del mismo modo, se volvió a lamentar de lo ocurrido en el encuentro de ayer. “No hemos sabido interpretar lo que habíamos hablado durante toda la semana. Nos hemos pegado todo el primer tiempo golpeando la pelota arriba, sin ganar ni un solo duelo y ni una sola jugada. Más con corazón que con cabeza hemos creado alguna situación de gol que no hemos sido capaces de materializar. Y al final otra semana más en la que un rival que no ha hecho absolutamente nada para ganarnos se lleva los tres puntos”, dijo el técnico, quien apuntó que algo debe cambiar en el equipo para revertir esta situación. “Yo les digo que ningún equipo ha descendido ni ha quedado campeón en la jornada cuatro, pero es indudable que algo estamos haciendo mal. No solamente por las derrotas sino porque no conseguimos anotar”.