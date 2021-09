Azpilicueta: el gran capitán

Desde agosto de 2017 es el captain del histórico equipo inglés. Ocho y media de la tarde del domingo 5 de septiembre de 2021. Vestuario local del estadio Nuevo Vivero de Badajoz. César Azpilicueta recibe, por primera vez en su carrera deportiva, el brazalete de capitán de la selección absoluta. La situación no le resulta extraña al defensor navarro ya que ha sido capitán con España en todas las categorías inferiores. También es su particular ritual antes de disputar un partido con su club, el Chelsea.

Minutos antes de saltar al césped, el vestuario es un hervidero de emociones y gritos de ánimo. El seleccionador Luis Enrique aprovecha para dar las últimas indicaciones. Las cámaras enfocan a Azpilicueta. Se muestra concentrado y trata de evadirse del exterior. No deja de mirar su brazo izquierdo y ajustar el brazalete hasta que le queda ceñido a la camiseta. Termina su faena, toma aire y vuelve al mundo. “Dale capi”, grita un compañero.

Ya en el terreno de juego se sitúa en la parte inferior izquierda para la foto de equipo. Sonríe, como siempre, y porta en su mano derecha el banderín comemorativo del partido que entregará al capitán de Georgia. El combinado nacional vence 4-0 y el Nuevo Vivero es una fiesta total. Después del encuentro, ya con las gradas vacías, el defensor navarro regresa al césped para ofrecer sus primeras impresiones como capitán. El vídeo lo publicó este lunes el gabinete de comunicación de España. “Es un bonito recuerdo. Tengo en casa guardados los primeros brazaletes en el Chelsea, o de las finales como la Champions... son bonitos recuerdos y, por supuesto, también le buscaré un hueco a este”, confiesa en su particular tono bromista. Hasta ahora no había lucido capitanía con la absoluta, pero ya ejercía como tal por galones y experiencia en un vestuario joven. Lo demostró en la pasada Eurocopa. “Es una responsabilidad porque representas a tu país. Me siento muy afortunado, orgulloso y agradecido. Oportunidades como estas no se dan muchas veces, pero he tenido la fortuna de vivirlo”, concluye el zizurtarra.

A POR GOIKO

El de este lunes fue un día de felicitaciones para César Azpilicueta. El Chelsea publicó en sus perfiles sociales la noticia, que fue bien acogida entre los seguidores ingleses. En menos de 30 minutos, ya había 80.000 likes y más de 300 comentarios. ‘Dave’, como se le conoce al defensor navarro, es un ídolo en Stamford Bridge por su entrega en el césped y su cercanía fuera de él.

Recién cumplidos los 32 años, el navarro está a cinco partidos de igualar los 36 que disputó Jon Andoni Goikoetxea con la absoluta. Ningún futbolista nacido en la Comunidad foral ha llegado a la marca del atacante pamplonés. Azpilicueta le superará.