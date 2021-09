El Ardoi no va de cenicienta

En el mundo del fútbol, el término cenicienta se aplica al rival más flojo o débil de la categoría. Quizá en los análisis del grupo dos de la Segunda RFEF, el Ardoi tiene esta etiqueta al ser un recién ascendido y sin apenas fichajes respecto a la temporada anterior. De hecho, en el primer once titular que puso en liza el técnico Iñigo Ardanaz la única cara nueva fue la de Ibai Armendáriz, ex del Beti Kozkor. El resto, los mismos futbolistas que lograron el histórico ascenso. Sin embargo, a los guerreros azulones les bastó un partido para demostrar que van a dar mucho que hablar. De momento, ya suman su primer punto en el estreno liguero y bien pudieron ser tres.

La puesta en escena no pudo ser mejor y el extremo Ekaitz Zarranz firmó la primera ocasión local con un disparo alto. El infortunio se cebó con el Ardoi minutos después y Nacho Heras puso el 0-1 en una rápida jugada. El chut fue desviado por un defensor del Ardoi y sorprendió al meta Julen Itxaso. La alegría se apoderó de los cinco aficionados burgaleses que se desplazaron a tierras navarras. Minuto 8 y los zizurtarras ya iban por detrás en el marcador. Espoleado por el tanto, el Burgos Promesas se hizo con la posesión, aunque sin materializar sus acercamientos. El equipo de Iñigo Ardanaz lo intentaba de forma tímida fiando todo a la velocidad de Ayoub por banda derecha.

El Ardoi ganó en confianza con el paso de los minutos y se hizo dueño del partido gracias a la jerarquía de Soroa. Los locales demostraron estar bien trabajados y fueron ganando terreno al Burgos B. Con un disparo desde fuera del área de Ayoub terminó una primera parte de menos a más.

El segundo acto no hizo más que confirmar la mejoría del Ardoi. Los visitantes se echaron atrás dando el balón al cuadro navarro. Desde la posesión, los de Iñigo Ardanaz se lo creyeron y fueron metiendo en su área a los burgaleses. El lateral zurdo Olite puso varios centros, pero no encontró rematador. El técnico local movió el banquillo en busca de revulsivos y dio entrada a Pavón y Guembe. Ambos fueron determinantes. El ex de Osasuna hizo justicia al poner las tablas instantes después de que su compañero Alvarito hubiera fallado solo contra el portero. Era el minuto 77 y el 1-1 insufló más energía al Ardoi. La locura se desató en El Pinar diez minutos después cuando el central Morcillo cabeceó un córner botado por Guembe. El 2-1 provocó la piña de todos los futbolistas locales para demostrar que son un equipo en mayúsculas. Sin embargo, en la última jugada del partido el fútbol fue cruel con el cuadro navarro cuando, de nuevo, Nacho Heras puso el 2-2 final tras un despiste defensivo. El punto se valorará con el paso de los días, aunque anoche quedaba un sabor amargo en el vestuario local. El Ardoi no va de Cenicienta en Segunda RFEF.