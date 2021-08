Negociación abierta por Mbappé

El combate libra sus asaltos decisivos. La oferta de 160 millones de euros que ha presentado el Real Madrid al París Saint-Germain por Kylian Mbappé ha activado una operación que, junto al aterrizaje de Messi en la capital francesa, está llamada a alterar el curso del fútbol europeo. La envergadura de la propuesta por un futbolista que termina contrato el próximo año y que, por tanto, en enero sería libre de negociar, demuestra la decidida voluntad de Florentino Pérez de hacerse ya con un astro destinado a ser el indiscutido referente del trece veces monarca continental en los próximos años. No menos firme es la determinación del atacante de recalar en el Santiago Bernabéu y cumplir así el sueño de su infancia.

Solo falta la aquiescencia del PSG, que tras ver cómo la estrella rechazaba seis ofertas de renovación, barrunta ya una posible venta si bien tratará de sacar la mayor tajada posible. Según Le Parisien, medio afín al conjunto francés, su precio es de 220 millones aunque la propiedad podría aceptar 200.

Con el 31 de agosto, cierre del mercado, como fecha límite, el diálogo entre Real Madrid y PSG entra ahora en un compás de espera en el que será crucial ver qué bando se pone más nervioso. El músculo financiero de los parisinos juega en su favor, pero el traspaso dejaría flujo en caja suficiente para acometer otra incorporación de relumbrón. Cristiano Ronaldo, disconforme con su situación en la Juventus, podría ser la joya de la corona que rematase un tridente de ensueño junto a Messi y Neymar. Su marcha a París ofrecería el relato perfecto para endulzar a la hinchada del PSG la pérdida de Mbappé y sería un golpe mercadotécnico formidable al sumar a las dos figuras que capitalizaron todos los premios en la última década y media, además de a su pretendido heredero.

CAUTO OPTIMISMO

Por todos estos motivos, en el Real Madrid impera un optimismo cauto ante la posibilidad de ver a Mbappé vestido de blanco esta misma temporada. La comunicación con su entorno ha sido fluida desde que en 2017 se alcanzase un principio de acuerdo con el Mónaco que hubiese llevado al joven diamante al Bernabéu por 180 millones, la misma cantidad que desembolsó el PSG. Entonces el negocio se torció por las dudas del Real Madrid sobre la ruptura de la ‘BBC’ y el miedo del extremo a no ser titular. Ahora no existen grietas. Mbappé quiere ser el líder de un proyecto ganador, algo imposible con Messi en su mismo vestuario, y el Real Madrid tiene todo listo para convertirle en su jugador franquicia.

Si su fichaje se cierra en los próximos días, provocará una serie de movimientos sísmicos en la plantilla del Real Madrid. Aunque su polivalencia le permite desenvolverse en todas las posiciones del frente ofensivo, Mbappé ha fungido principalmente como delantero centro o como extremo izquierdo en las dos últimas campañas. La primera de esas demarcaciones tiene un dueño claro en el Real Madrid, Benzema, con quien Mbappé mantiene una gran sintonía. El costado zurdo del tridente correspondería, a priori, a Hazard, pero sus recurrentes lesiones y deficitario estado de forma han dado vuelo a Vinicius.

La opción menos disruptiva pasaría por asentar a Mbappé en el extremo derecho, una posición en la que ha disputado 58 partidos. En ese caso el gran sacrificado sería Bale, titular en los dos primeros partidos de Liga. Otros perjudicados por el reclutamiento del francés serían Asensio y Rodryg. Además el número de fichas se elevaría a 26, lo que obligaría a sacar a un futbolista de la plantilla. El elegido podría ser Odriozola, que dispone de una oferta de la Fiorentina para salir cedido.

Leonardo: “La maniobra del Madrid es ilegal”

El director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo Araujo, confirmó la “insuficiente” oferta del Real Madrid por Kylian Mbappé y lamentó el “comportamiento irrespetuoso, inaceptable e ilegal” del club blanco para intentar contratar al delantero, del que ha dicho que “prometió que no saldría libre” del club.

“Al hacernos su oferta (el Real Madrid), creo que su estrategia es tener un ‘no’ por nuestra parte y decir: ‘Lo hemos intentado todo, espera un año más’. El Real Madrid se ha estado comportando así durante dos años. Su comportamiento es irrespetuoso, inaceptable y es ilegal ofertar un año antes del final del contrato de Kylian y a siete días del cierre del mercado. La oferta está muy lejos del valor de Kylian, es incluso menor de lo que habremos pagado por él porque todavía le debemos dinero al Monaco. La propuesta es insuficiente”, explicó Leonardo.

En este sentido, remarcó que “si el Real Madrid ha hecho una oferta una semana antes del cierre del mercado es porque el jugador quiere irse”. “Si Kylian quiere hablar y decir que no quiere irse, entonces no se irá porque ese es nuestro deseo. El Real Madrid ha hablado con su familia, de lo contrario no habrían actuado así”, opinó.

“Si un jugador quiere irse se irá, pero será en nuestros términos. Esto se aplica tanto a Kylian como a todos los demás jugadores. Ya sea que se vaya o se quede, será en nuestros términos. No cerramos la puerta a nadie si quiere irse, pero tampoco la abrimos”, dijo, añadiendo que Mbappé le “prometió” al club parisino que “no saldría libre”, como podría ocurrir el próximo verano. “Eso es un hecho”, apostilló.

Además, aclaró que “la postura” del PSG sigue siendo la misma y que pasa por “mantener a Kylian y renovar su contrato”. “No podemos estar contentos con esta situación porque este verano creamos un sueño y no dejaremos que nadie lo destruya ni se posicione por encima del club. Kylian está en el centro del proyecto, pero no por encima de él”, advirtió.