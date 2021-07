El Tudelano pone en marcha una temporada llena de retos

El Tudelano afrontó ayer su primer día de la pretemporada 2021-22 con un doble reto: su estreno en la nueva categoría de Primera RFEF tras su ascenso, y su reciente conversión en Sociedad Anónima Deportiva tras la adquisición del club por parte de un grupo inversor argentino.

Lo de ayer fue una primera toma de contacto con el terreno de juego a modo de prueba física, que tuvo lugar en el estadio Ciudad de Tudela desde las nueve de la mañana. Posteriormente, los jugadores acudieron a la Clínica San Miguel de la capital ribera para realizar las pruebas médicas. El próximo lunes 19 de julio será cuando entrenarán “con dobles sesiones casi todos los días, desde las 8.30 y a partir de las 19 horas, para evitar las horas con mayores temperaturas”, según afirmó su nuevo entrenador, Javier Olaizola.

Por el momento, el equipo cuenta con 15 jugadores confirmados, a la espera de completar la plantilla. De ellos, de la temporada anterior continúan Diego Royo, Fernando Delgado, Rodrigo Sanz, Yasín Iribarren, Santi Samanes y Álex Gualda. Los nuevos fichajes son Alain Ribeiro, Lucas Alveldaño, Alejandro Arana, Iván Elena, Jesús Cedenilla, Matías Chavarría, Iván Cabellud, Fernando Pellegrino y Matías Sánchez.

Sobre su estreno como míster del equipo, Olaizola aseguró: “Mi apuesta por el CD Tudelano es porque me llama Guille Pereyra, ex compañero del Mallorca, y no me lo pensé”. En cuanto a los entrenamientos, afirmó que “se van a alternar entre el Ciudad de Tudela, Jesuitas y sesiones de gimnasio”.

Acerca del reto marcado para esta temporada,Olaizola aclaró que “lo fundamental es la permanencia”. Para ello, quiere“sumar el mayornúmero de puntos para llegar a las diez jornadas con la garantía de conseguir el objetivo”.

PRÓXIMOS PARTIDOS

El primer partido de la pretemporada del primer equipo será contra el de División de Honor del propio club, el próximo 24 de julio a las 9 horas en Jesuitas.

Después, los encuentros fuera de casa serán contra la UD Logroñés (el 31 de julio en Ribaforada, a las 10 horas); la SD Tarazona (el 11 de agosto en Murchante, a las 19 horas); y el Murchante (el 14 de agosto en Murchante, a las 10 horas).

Además, recibirá en el Ciudad de Tudela a la SD Huesca para disputar un partido el día 8 de agosto a las 19 horas. También jugará contra el Ejea, el próximo 4 de agosto a las 10, en un lugar que está todavía pendiente de confirmar.