El navarro César Azpilicueta disputa esta noche la final de la Liga de Campeones

Verano de 2012, César Azpilicueta aterriza en Londres con la maleta llena de ilusión para afrontar un reto mayúsculo en el Chelsea. Tiene 22 años y el club inglés ha abonado nueve millones de euros al Olympique de Marsella para hacerse con los servicios del defensor navarro. Casi una década después, el zizurtarra se sienta en la sala de prensa del estadio Do Dragao de Oporto como capitán y protagonista en la final de la Liga de Campeones. Está a 90 minutos de levantar el mayor título continental a nivel de clubes.

No será su último partido de la presente temporada, ya que Luis Enrique hizo justicia el pasado lunes al convocarle para disputar la Eurocopa del próximo mes de junio. El polivalente defensor navarro volverá a la selección tras dos años ausente, a pesar de rendir a un nivel notable en su club. Tras el duelo de hoy, el zizurtarra descansará unos días antes de concentrarse en la Ciudad de Fútbol de las Rozas. Su voz volverá al combinado nacional.

Su primer día. “Fue casi al final del mercado. Cuando llegué al primer entrenamiento me encontré de lleno con aquel vestuario. Es cierto que estaba Mata, con el que había hablado, pero me sentaba y tenía a mi lado a Terry, Lampard, Cech, Ashley Cole, Fernando Torres, que era un ídolo para mí desde pequeño… Supe que cuando saltara a entrenar tenía que dar el máximo. Los compañeros me ayudaron mucho a adaptarme”.





El partido. “Todo jugador sueña desde pequeño con este partido, con liderar a su equipo. Deseo que estemos muy orgullosos después. Nos ha llevado nueve años estar aquí, así que es una gran oportunidad. Confiamos en nosotros mismos y vamos a hacer lo máximo para intentar ganar”.





Exigencia máxima. “Tenemos la mentalidad de darlo todo en el campo. Lo hemos hecho ya en el pasado. No sólo los jugadores de campo, desde el banquillo también. Sabemos que esto es un reto y que tendremos que sufrir en muchos momentos. Es el partido más importante de tu carrera”.





La fórmula del éxito. “A principios de temporada veía muy difícil estar aquí, la verdad. En enero el equipo no estaba jugando bien, yo no estaba teniendo muchos minutos pero no hay que perder nunca el foco. Lo importante era ser positivos, ir paso a paso, mantener la confianza. Cuando trabajas y no te presionas, llega el fruto y la recompensa”.



El rival. “Tampoco voy a descubrir al City. Mueven el balón muy rápido tratando de generar muchas oportunidades. Ha habido gente que ha dudado de este grupo, pero estamos aquí en la final. En el grupo tuvimos al Sevilla, en octavos ganamos al Atlético, después al Oporto y en semifinales al Real Madrid. Creo que hemos merecido llegar a la final y hemos demostrado que sabemos enfrentarnos a grandes equipos”.

SEXTO NAVARRO QUE PUEDE CONSEGUIR LA 'OREJONA'

Tras eliminar al Real Madrid en semifinales, César Azpilicueta se convirtió en el séptimo navarro que disputa una final de Liga de Campeones.

El zizurtarra sigue así la estela de Javi Martínez (Bayern de Múnich) y Raúl García (Atlético de Madrid). El de Ayegui levantó dos ‘Orejonas’ con el conjunto bávaro. La primera fue en la temporada 2012/2013 y, la última, en el curso 2019/2020. Menos suerte tuvo el actual centrocampista del Athletic de Bilbao al caer ante el Real Madrid en 2014 en Lisboa.

Otros navarros que llegaron al partido por el título y lo ganaron fueron los madridistas Ignacio Zoco y Félix Ruiz, en 1966. Más reciente y exitosa fue la participación de José Mari Bakero y Jon Andoni Goikoetxea, en 1992. Aquella noche el Barça derrotó a la Sampdoria en la extinta Copa de Europa.

MANCHESTER CITY Y CHELSEA DISPUTAN ESTE SÁBADO LA FINAL DE LOS TALONARIOS

Baile de ricachones sobre el césped de Do Dragao. Manchester City y Chelsea persiguen en el estadio del Oporto una corona que refrende sus multimillonarias apuestas para consagrarse definitivamente entre los grandes de Europa. Alejados durante decenios de la élite de las islas pero elevados a la cima a golpe de talonario, el conjunto de Pep Guardiola o el cuadro de Thomas Tuchel sucederá al Bayern de Múnich como monarca continental.

Neófitos en estas lides, los ‘citizens’ están a un paso de completar la magna obra que iniciasen en 2008 con la llegada del jeque. Desde entonces han amarrado cinco títulos de la Premier, dos FA Cup, tres Community Shield y seis Carabao Cup, aunque hasta este año no fueron capaces de franquear la barrera de semifinales en la máxima competición continental, principal objeto de deseo emiratí. Con ese fin reclutaron hace cinco años a Pep Guardiola, dos veces campeón de Europa al mando del Barça de Messi, y forjaron una plantilla rutilante sin reparar en gastos. 939,91 millones de euros invertidos en fichajes desde la llegada del técnico de Santpedor.



La llegada de Tuchel

Recuperar el cetro que detentó en 2012 es el propósito de un Chelsea que reventó el mercado el pasado verano pero que no cobró impulso hasta finales de enero, cuando Thomas Tuchel recaló en el banquillo para reflotar una nave que zozobraba a la vera de Frank Lampard. La llegada del germano fue mano de santo para un bloque que desde entonces asombra por su fortaleza defensiva. Tuchel, primer entrenador que alcanza la final de la Champions con dos equipos distintos en temporadas consecutivas, está en puertas de emular al italiano Roberto Di Matteo, que hace nueve años condujo a la gloria al Chelsea. Desde entonces ha gastado más de dos mil millones en edificar un equipo.