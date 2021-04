Los nuevos dueños del Tudelano se marcan de objetivo subir a 2ª en 5 años

Actualizada 24/04/2021 a las 06:00

Los nuevos propietarios del Tudelano, convertido en Sociedad Anónima Deportiva, tienen claros sus objetivos: mantener la categoría la próxima temporada en la 1ª División de la RFEF -también conocida como Pro-, asentar el proyecto y llegar en 5 años a la 2ª División del fútbol español.

Así lo afirmaron las caras visibles de los grupos inversores que han comprado el 97,2% de los 850.000 euros de capital social, los argentinos Guillermo Pereyra, ex jugador profesional que militó en River y 5 años en el Mallorca y que será el director deportivo; y Raúl Sánchez, empresario “de mediana envergadura”, como él mismo se definió y que ha trabajado en el área financiera de varias multinacionales. Aunque no dieron nombres, dijeron que detrás tienen dos grupos inversores que representan ambos, formados por otros empresarios argentinos y norteamericanos, a través de una sociedad con sede en Navarra y otra en el País Vasco.

Los presentó el actual presidente, Jesús Miranda, quien ya adelantó que no seguirá en el equipo, aunque los argentinos reconocieron que se lo habían pedido.

En su primera comparecencia pública, aseguraron que no son “magnates ni unos locos” y reconocieron que, aunque todavía no saben las cifras definitivas, el Tudelano contará con uno de los presupuestos más bajos de la categoría. “Detrás nuestra no hay un grupo dispuesto a poner mucho dinero. No vamos a hacer locuras ni a gastar todos los recursos la primera temporada. Pero, con el liderazgo de Guillermo en la dirección deportiva, intentaremos lograr una de las plantillas más competitivas con no tanto dinero”, afirmó Sánchez, a lo que Pereyra añadió que “es la primera vez que gestiono una plantilla con recursos tan bajos”.

LA NUEVA PLANTILLA

Una de las claves para ellos será confeccionar una plantilla con una base de jugadores españoles con trayectoria y jugadores jóvenes sudamericanos, teniendo en cuenta que se exigen 8 fichas sub-23. “Los filiales tienen los mejores jugadores sub-23 y ahí no se puede ir a ‘pescar’. Y tampoco a clubes grandes que tienen su propia cantera importante. Va a tener que haber 320 jugadores sub-23 en la categoría, que no sé de dónde van a salir con calidad”, indicó Sánchez. “Sudamérica puede exportar talento y tiraremos de ahí porque es más accesible con jugadores con posibilidades de progreso y de optar a categorías superiores”, añadió Pereyra, en referencia a que la venta de jugadores sería otra vía de ingresos, junto al ascenso a 2ª. “Ahí está el negocio”, reconoció Sánchez.

CANTERA Y SEGUIR CON EL ATHLETIC

Y tampoco se olvidaron de potenciar la cantera del club, con el objetivo de que en 3 años, o antes, pueda haber jugadores que den el salto a la primera plantilla. “Ojalá lleguen al primer equipo y se puede ascender con jugadores nuestros porque eso también repercute en los chicos jóvenes de Tudela para querer estar en el club. Tenemos un juvenil en División de Honor y la idea es fomentarlos para llegar, que hagan la pretemporada, que entrenen con el primer equipo y que vean que la brecha no es tan grande”, añadieron.

Además, anunciaron que han renovado el convenio de filialidad con el Athletic de Bilbao para potenciar este tema.

En cuanto a la plantilla actual, señalaron que hay cuatro jugadores con contrato para el año que viene (Yasin, Álex Sánchez, Rodrigo y Sarriegi) y que todo se evaluará. “No quiero hablar por ahora porque el plantel y los técnicos han logrado mucho y lo haré más adelante”, dijo Pereyra, aunque sí señaló que ya hay negociaciones con posibles fichajes.

LLEGAR A 5.000 SOCIOS

También reconocieron que otro problema es la falta de público y socios, que esta campaña son 500, aunque en anteriores rondaban los 1.000. “El objetivo es llegar a 5.000 socios en 5 años. El cómo lograrlo lo estamos desarrollando. Es ambicioso, pero lo intentaremos y para eso es clave que el equipo llame a la afición y esta se sienta identificada”, indicaron. De hecho, afirmaron que otra de sus metas es que el equipo no sea solo de Tudela, sino que represente a toda la Ribera y sea referencia en la zona.

En cuanto al presupuesto que va a manejar la nueva SAD -ahora ronda el millón de euros- dijeron que todavía no lo saben, en parte por la falta de información por parte de la RFEF. “Todavía no sabe cuáles serán las condiciones para los clubes, aunque se habla de que el dinero que podamos ingresar no será representativo en el presupuesto. Hay una incertidumbre muy grande”, reflejaron.

Dispuestos a financiar parte de la reforma del estadio

La exigencia de que sea de hierba natural trastoca el proyecto del Ayuntamiento, que lo planteó de artificial para darle más uso

Otro de los retos que tienen que afrontar los nuevos dueños del Tudelano es el estadio, teniendo en cuenta que se encuentra en pésimo estado desde hace años. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto de reforma en 7 fases, con un coste que puede rondar los 3 millones de euros, pero sin fechas de ejecución. Para este año dispuso 300.000 euros y, por ahora, no cuenta con el apoyo económico del Gobierno de Navarra.

Pero ahora, con el Tudelano en la nueva categoría, todavía se complica más, sobre todo por las exigencias que está anunciando la RFEF para los estadios. Según dijo el actual presidente, Jesús Miranda, la única condición asegurada es que tendrá que contar con nueva iluminación de 600 lúmenes para que los partidos puedan ser televisados. Hay que tener en cuenta que la actual no permite celebrar un partido por la noche y que, incluso, es necesario un generador para que funcione, ya que la instalación eléctrica no soporta la potencia.

A lo anterior se suma que para la próxima campaña será obligatorio que el campo sea de hierba natural, como ahora, y disponer 4.000 localidades sentadas. Y, aparte de todo esto, las condiciones de las gradas, vestuarios y otros espacios son pésimas.

Precisamente la exigencia de que sea hierba natural trastoca los planes del Ayuntamiento, que había ‘vendido’ el proyecto de reforma con césped artificial para poder darle mucho más uso e, incluso, utilizarlo para organizar todo tipo de eventos. Una iniciativa que buscaba recabar el apoyo económico del Gobierno, algo que sigue sin llegar.

Pereyra y Sánchez reconocieron que el estadio es un problema importante. “Nos hemos reunido con el alcalde y se plantea en 7 fases con entre 3 y 4 años de ejecución. Es un desafío pensar cómo acortar los tiempos y modificar las prioridades, como igual invertir el dinero del césped artificial en las luces y en mejorar las instalaciones. Analizaremos todos los instrumentos para acortar los tiempos”, insistió.

A la pregunta de si están dispuestos a financiar parte de la reforma, Sánchez respondió: “Sin duda, estamos dispuestos”.

Además, calificó como clave mantener buenas relaciones con el Ayuntamiento y también implicar a empresarios. También señaló que su intención es promover acciones sociales en la ciudad para ayudar a los más necesitados.

¿POR QUÉ EL TUDELANO?

En cuanto a por qué eligieron el Tudelano, señalaron que llevaban un año hablando con otros clubes y que surgió esta opción. “Los otros clubes no eran SAD y hay veces que sin ello no se puede desarrollar un proyecto como quieres”, dijeron.

Sobre su compromiso a futuro con el Tudelano, reconocieron que su objetivo es crear un club “sólido y con crecimiento sostenible”. “Luego la pelota entra o no, pueden surgir problemas, pero tenemos un rumbo claro”, concluyeron.

