Buenas sensaciones de la Mutilvera ante el Barakaldo a pesar del empate a 0

Actualizada 12/04/2021 a las 06:00

La Mutilvera vuelve a ser la Mutilvera. O, al menos, empieza a parecerse a ese equipo que hacía soñar a su afición a mitad de temporada. Un bajón en los resultados durante el tramo final -y decisivo- de la fase regular motivó que los de Andoni Alonso tengan que pelear por la permanencia. Pero la victoria del pasado miércoles en Leioa y el empate de este domingo confirman que hay una recuperación.

La Mutilvera jugó una gran primera parte. El ataque local se basó en dos vertientes. La primera, en una red tejida por el trío Yoldi-Abaurrea-Briñol para ganar los balones por alto en la zona izquierda del campo. La segunda vertiente se beneficiaba del arrastre de estos tres jugadores y del espacio que se creaba en la banda derecha. Así, tanto Aldave como Barace pudieron dar mucha profundidad al equipo, dejando en evidencia a la defensa visitante en más de una ocasión.

Fue por allí por donde llegaron las ocasiones más claras para los locales. La primera, a los cinco minutos de partido, en un centro de Aldave al que Briñol no llegó. Respondió el Barakaldo con un potente disparo de Alain que Mugueta sacó a córner después de dar en el larguero.

No reculó la Mutilvera y jugó sus mejores minutos, llegando al área contraria con claridad y mucho peligro. Briñol empalmó el rechace de una falta buscando la escuadra, pero el balón se marchó fuera. Txaber metió la bota lo justo para evitar un tiro de Barace en el área pequeña. Hodei realizó una gran parada a un remate de Yoldi. La Mutilvera llegaba, pero no lograba perforar la meta contraria.

DEL BRILLO AL BARRO

No lo logró en todo el partido. Los de Andoni Alonso acusaron el esfuerzo del pasado miércoles y en la segunda parte ya no se les vio tan frescos. Cedieron el mando del partido al Barakaldo durante los primeros veinte minutos del segundo acto, pero no sufrieron en defensa. Supieron jugar el otro partido, el de bajar al barro, el de la lucha y la disputa constante. Ahí se mostró muy sólida la Mutilvera. Solo Nicolai, con un disparo a la izquierda de la portería de Mugueta, puso algo de picante al segundo acto.

Sin embargo, tampoco volvieron a acercarse con tanto peligro como en la primera parte. Un disparo lejano de -otra vez- Briñol fue el poco bagaje ofensivo que ofrecieron los de casa. A cambio, Mugueta vivió tranquilo en su área, viendo cómo Aguas, de menos a más durante el encuentro, ganaba todos los balones por alto.

Movieron el banquillo tanto Andoni Alonso como Javier Luaces, intentando dar con la tecla adecuada para llevarse el partido. Entró Ayensa, entró Javi López, entró Urrutia. Control en el centro del campo y frescura en la delantera. Es cierto que la Mutilvera recuperó el control del encuentro, pero no pudo imponerse a su rival.

El pitido final determinó reparto de puntos y confirmó la mejoría de una Mutilvera que vuelve a tener buenas sensaciones, muy necesarias para el duelo del próximo domingo contra el Alavés B.

Andoni Alonso: “Se ha acusado el esfuerzo del miércoles”



El entrenador de la Mutilvera, Andoni Alonso, calificó como “bueno” el punto conseguido frente al Barakaldo. “Iniciamos una buena primera parte, con muchos acercamientos, sobre todo por desdoblamientos en banda derecha y de ahí vinieron nuestras mejores ocasiones”, analizó. “Los dos equipos estuvimos con un nivel de intensidad elevado, donde era muy importante la gestión de las caídas y las segundas jugadas. En la segunda parte se acusó el esfuerzo del miércoles. Fue un partido más de juego directo y disputas, donde nosotros intentábamos salir a la contra, pero no teníamos la velocidad de la primera parte ni esas llegadas tan claras. Nos hemos defendido muy bien”. El técnico también habló sobre la falta de gol a pesar de las ocasiones. “El gol podrá entrar o no, lo importante son las ocasiones que se generen. Cuantas más ocasiones generes, más probabilidad tienes de meter gol, y nosotros las hemos hecho para haberla metido”, concluyó.

MUTILVERA 0

BARAKALDO 0



Mutilvera. Mugueta; Aldave (Lizarraga, m.76), Aguas, Mahugo, Sarriegi; Cisneros, Aranguren (Ayensa, m.67), Barace, Abaurrea (Urrutia, m.88); Briñol (Javi López, m.76), Yoldi.

Barakaldo. Hodei; Markel, Gandara, Picón, Estrada; Aparicio, Txaber; Guerrero (Santana, m.79), Alain (Goñi, m.73), Urkiza (López, m.87); Nicolai (Igarki, m.87).

Árbitro. Guillermo Cueto (Comité Castellanoleonés), asistido por Lidia Lombardero y Daniel Blanco. Amonestó a Ayensa (m.72) y Javi López (m.92), de la Mutilvera, y a Aparicio (m.40) y Goñi (m.86), del Barakaldo.

Incidencias. Unos 150 espectadores en el Municipal del Valle de Aranguren.