El Real Unión vence a un Osasuna Promesas con poca mordiente

El Real Unión se llevó a Irún los tres puntos después de un partido con poco brillo pero mucha brega, trabajo y sacrificio. El Promesas no pudo perforar la portería de Irazustabarrena a pesar de que por momentos fue mejor que su rival y se mostró más sólido en defensa. Pero en el fútbol cuentan los goles y fueron los visitantes los que se llevaron el gato al agua.

El Promesas tuvo el planteamiento claro desde el principio: presión alta para forzar al rival a jugar en largo y mantener la posesión para sufrir lo menos posible. Con estos objetivos, el filial se mantuvo cómodo durante la primera media hora del encuentro y gozó de dos buenas ocasiones. La primera, de Iker Benito, que al encarar al portero se le quedó el balón atrás. Y la segunda, un tiro de Joel por encima de la portería tras una buena jugada por la izquierda.

Sin embargo, al conjunto local se le empezaron a notar las debilidades. Los extremos del Irún, Thior y Capelete, se cambiaron de banda para que el primero, más rápido y eléctrico, explotara el lado de Ibaider, ya que antes no había podido con Endika. Además, el equipo rojillo no controlaba las caídas y sufría cuando el Real Unión lograba girarse y salir de la presión por la banda contraria. En uno de estos giros, y cuando mejor estaba Osasuna, llegó el gol. Desplazamiento a la izquierda para que Thior superara a Ibaider, centrara al segundo palo y Capelete, con mucho tiempo y espacio, alojara el balón en la portería de Iván Martínez.

SIN RECUPERACIÓN

El gol cayó como un jarro de agua fría entre los de Castillejo y supuso un mazazo muy fuerte en el apartado mental. El conjunto local no logró volver al nivel mostrado en la primera parte a pesar de que salió mejor que su rival en la reanudación. Irazustabarrena se puso el mono de trabajo para evitar el empate rojillo. Sus intervenciones desbarataron los intentos de Joel y Córdoba por lograr la igualada en apenas diez minutos.

Castillejo no quiso que los suyos bajaran el ritmo y movió pronto el banquillo para hacer un triple cambio. Pero Ekhi se adelantó a sus intenciones y, tras un buen control en la frontal del área, disparó ajustando el balón a la cepa del poste, poniendo el segundo de la tarde. Era la segunda vez que el Real Unión pasaba del centro del campo. La primera terminó con un remate de Thior fuera de la meta rojilla.

A partir de ese momento, al Promesas le costó un mundo generar peligro, aunque sí tuvo el control en todo momento, ya que los de Irún no volvieron a pisar el área. Los visitantes pasaron a cerrarse con dos líneas de cuatro y no dejaron progresar a los locales. Del último gol al final del partido no pasó nada. Con el tiempo encima, el Promesas se centró en colgar balones al área con poco criterio. No tuvo éxito y el partido terminó con la primera derrota de esta segunda fase para el filial rojillo.

Santi Castillejo: “Ellos han acertado y nosotros, no”



El entrenador del filial rojillo, Santi Castillejo, analizó la derrota frente al Real Unión en un partido que calificó de “igualado”. “Ha sido un partido con fases, pero en general bastante igualado, con pocas ocasiones. Ellos han acertado y nosotros, no”, se lamentó. “Ellos han tenido más acierto, por eso han conseguido más puntos (en la fase anterior). En estos partidos tan igualados hay que estar acertado en las que tienes y ellos las han tenido pocas, porque no recuerdo ninguna parada de Iván (Martínez). Nosotros también hemos tenido pocas y no hemos metido. Al final son dos goles, que no son ocasiones muy claras, pero ahí está la diferencia entre un equipo que ha conseguido más puntos que nosotros”. Preguntado por la poca capacidad del equipo para crear peligro, el técnico respondió de esta forma: “Los partidos de Segunda B son así. Ellos tampoco han llegado con peligro prácticamente. En la segunda parte, la primera vez que pasan de medio campo meten gol. Los partidos de Segunda B normalmente son así, con pocas ocasiones y más en campos pequeños de hierba artificial. Es difícil crear ocasiones”.

OSASUNA PROMESAS 0

REAL UNIÓN 2



Osasuna Promesas. Iván Martínez; Ibaider (Muro, m.76), Liza, Herrando, Endika; Ibáñez (Xabi, m.76), Aimar; Benito (Jony, m.59), Córdoba, Hualde (Luka, m.68); Joel (Soeiro, m.76).

Real Unión. Irazustabarrena; Iván Pérez, Kijera, Azkoiti, Gexan; Ekhi, Rivero, Thior (Ariztimuño, m.83), Capelete (Donoso, m.68); Fran Rivera (Llamas, m.59), Borja Viguera (Galán, m.68).

Árbitro. Leandro Carbajales (Comité asturiano), asistido por David Novoa y Enol Álvarez. Amonestó a Liza (m.82), de Osasuna Promesas, y a Ekhi (m.70), Galán, (m.77), Thior (m.81) y Rivero (m.84), del Real Unión.

Goles. 0-1 (m.36): Capelete. 0-2 (m.75): Ekhi.

Incidencias. Unos 100 espectadores en las instalaciones de Tajonar.