El Bayern de Múnich cumple el trámite ante la Lazio

Actualizada 17/03/2021 a las 23:01

El Bayern de Múnich cumplió el trámite ante la Lazio tras el 1-4 del partido de ida y certificó su presencia en cuartos de final con otro triunfo ante el conjunto italiano (2-1), esta vez rubricado con goles de Robert Lewandowski y Choupo-Moting en un duelo disputado en el Allianz Arena.

El conjunto de Hansi Flick, que suma cinco triunfos consecutivos, se mantiene líder de la Bundesliga y está intratable en el 'Viejo Continente'. Un equipo capaz de manejar a su gusto al rival y que este miércoles no tuvo reparos en buscar un triunfo totalmente innecesario tras el abultado triunfo en Roma.

Los muniqueses salieron a presionar a su rival, a jugar en el campo contrario y a no renegar del balón. La primera respuesta de la Lazio fue buena, pero pronto se diluyó.

El amplio colchón de los locales fue el mejor aval para jugar con alegría y para que el míster local hiciese algunas pruebas, entre ellas el joven Nübel en la portería en lugar de Manuel Neuer.

El primero en probar suerte fue Sané con un tiro arqueado que sirvió como aviso para el veterano Pepe Reina. A los pocos minutos replicó Milinkovic-Savic, el mejor de los italianos, pero de poco le sirvió al conjunto de Simone Inzaghi, que vió cómo encajaba el 1-0 pasada la media hora con un absurdo penalti.

Muriqi arrolló a Goreztka, pero con escasa intesidad. Sin embargo, el árbitro entendió que fue penalti y decretó la pena máxima. Lewandowski no falló desde los once metros y puso por delante a los suyos, que no se conformaron con el 1-0. Ese fue el mejor triunfo para los germanos este miércoles.

DESPIERTA LA LAZIO

La Lazio tuvo una ocasión muy clara antes del gol, en botas del exsevillista Correa, pero sin llegar a asimilarla encajó el 2-0 tras un remate picado de Choupo-Moting asistido por Alaba. La eliminatoria ya estaba más que decidida, pero el Bayern reproducía -con mucha fiereza- su ambición por más y más.

Los italianos no quisieron irse de vacío y acabaron encontrando el gol del honor en un cabezazo de Parolo en una falta en tres cuartos de campo. El partido murió con el 2-1 y el Bayern Múnich estará donde merece estar en su condición de gran favorito para revalidar el título más codiciado de Europa.

FICHA TÉCNICA

RESULTADO: BAYERN MÚNICH, 2 - LAZIO, 1 (1-0, al descanso).

ALINEACIONES.

BAYERN DE MÚNICH: Nübel; Pavard, Boateng (Süle, min.46), Alaba, Lucas Hernández; Goretzka (Davies, min.64), Kimmich (Javi Martínez, min.77), Gnabry; Müller (Musiala, min.71), Sané y Lewandowski (Choupo-Moting, min.71).

LAZIO: Reina; Radu, Acerbi, Marusic, Luis Alberto (Cataldi, min.75); Escalante (Akpa-Akpro, min.84), Milinkovic-Savic, Fares (Lulic, min.46), Lazzari (Parolo, min.57); Correa y Muriqi (Pereira, min.55).

GOLES:

1 - 0, min.33, Lewandowski.

2 - 0, min.72, Choupo-Moting.

2 - 1, min.82, Parolo.

ÁRBITRO: István Kovács (RUM). Amonestó con tarjeta amarilla a Radu (min.26), Acerbi (min.32), Milinkovic-Savic (min.39) y Correa (min.70) en la Lazio; y a Goretzka (min.49) en el Bayern.

ESTADIO: Allianz Arena.