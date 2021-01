Las dudas del fútbol regional navarro

Actualizada 28/01/2021 a las 06:00

Las dudas sobre si habrá competición o no esta temporada en el fútbol regional navarro no se han despejado, a pesar de la resolución del Instituto Navarro de Deporte (IND) donde “se permite la vuelta de los deportes de contacto de ámbito autonómico de manera escalonada a partir del 12 de febrero”. Hasta el momento, en lo referente al fútbol tan solo se está disputando la Segunda B y la Tercera División.



Después de la luz verde por parte del IND, la Federación Navarra de Fútbol (FNF) ha mantenido reuniones con las diferentes categorías. En Primera Autonómica el futuro parece más claro, no así en Regional Preferente y Primera Regional. Todo queda supeditado a la situación epidemiológica que haya en la Comunidad foral las próximas semanas. La FNF trabajará, por tanto, de forma conjunta con el IND y Salud.



UNANIMIDAD EN AUTONÓMICA

Los 20 clubes que forman la Primera Autonómica mostraron su deseo de iniciar la competición en una reunión capitaneada por Rafa del Amo, presidente de la FNF. La cita apenas duró una hora por la predisposición de todos los equipos. Dos de ellos tenían más dudas, pero terminaron por estar conformes de iniciar la temporada. La fecha que se baraja es el fin de semana del 13-14 de febrero. Todavía no se han establecido las bases de competición, pero todo parece indicar que habrá jornadas entre semana por la premura del calendario. Los 20 conjuntos se dividirán en dos grupos.



EN VILO LA REGIONAL PREFERENTE

De los 33 clubes que componen la Regional Preferente casi la mitad expusieron sus dudas en relación al comienzo de la temporada. La reunión, entre clubes y FNF, duró casi tres horas sin llegar a ninguna conclusión clara. Por este motivo, el ente que preside Del Amo les ha vuelto a citar hoy para que se tome una decisión en firme. Los presidentes confesaron sus inquietudes que van desde la situación sanitaria, temas laborales de los jugadores o la dificultad de confeccionar un equipo debido a los recortes económicos.



LA 1ª REGIONAL, PARALIZADA

En Primera Regional no se citará a los clubes hasta que se tome una decisión en las dos categorías superiores. Sea cual sea la conclusión, la idea de Rafa del Amo es la de concertar una reunión con todos los equipos para pulsar la opinión de cada uno. El problema es menor, ya que en esta categoría no hay descensos.

PRIMERA AUTONÓMICA

Ángel Falces, entrenador del Aluvión: “Llevamos meses entrenando, pero ahora se enfocará a la competición”



En el Club Deportivo Aluvión de Cascante ya están preparados para comenzar la competición en Primera Autonómica. La plantilla que dirige desde la pasada campaña Ángel Falces lleva entrenando desde principios del pasado mes de octubre en el campo del Malón de Echaide. “Nos hubiera gustado haber comenzado este mes, pero agradecemos el tener la oportunidad de poder iniciar la liga. Siempre con todas las garantías, por supuesto”. Una decisión acordada entre clubes, técnicos y federación. “Los jugadores tienen mucha ilusión por empezar”, incide el técnico navarro. Podrán hacerlo en dos semanas, según la reunión mantenida con Rafa Del Amo. “Aunque llevamos cuatro meses entrenando con dos o tres sesiones por semana, ahora cambiaremos el plan de entrenamiento, enfocándolo más a la competición”, explica el entrenador. El Aluvión logró el ascenso a Autonómica al ser el mejor tercero de Preferente.

Fernando Nieto, presidente del Idoya: “Queremos empezar la temporada, pero sin poner en riesgo la salud de nadie”



En Iturtxipia, desde hace dos meses, se prepara el Idoya a la espera del inicio de la competición, que por fin tiene fecha. Han sido semanas llenas de incertidumbre en relación al inicio de la competición o no, pero la reunión que mantuvieron con la Federación Navarra de Fútbol alivió la larga espera para el equipo de Oteiza. El conjunto navarro disputará la Primera Autonómica bajo los mandos de Víctor Larreta. “Queremos jugar con todas las medidas y protocolos sanitarios necesarios, porque si no, no será viable. Pero queremos jugar”, reitera el presidente de la entidad de Oteiza, Fernando Nieto. “Sin poner en juego la salud de nadie, por supuesto”, recalca. Los juveniles de Liga Nacional del Idoya llevan compitiendo en su categoría desde octubre y el club no ha notificado ningún caso positivo hasta el momento. “Se cumplen todos los requisitos sanitarios y no hemos tenido ningún contagio.”, confiesa el dirigente del conjunto de Oteiza.

REGIONAL PREFERENTE

Luis Erro, entrenador del Ondalán: “Nos gustaría que fuera una temporada real con ascensos y descensos”



La directiva, el cuerpo técnico y los jugadores del Club Deportivo Ondalán están dispuestos a comenzar la temporada en Regional Preferente. Así lo manifiesta el entrenador de la primera plantilla, Luis Erro. “Llevamos entrenando desde el dos de noviembre y tenemos muchas ganas de empezar la competición, si la situación lo permite”. El equipo de Villatuerta espera la decisión final de la Federación Navarra de Fútbol, que se volverá a reunir hoy con los 33 clubes de la categoría para tomar una decisión en firme tras las dudas presentadas en la cita del pasado martes. “Aceptaremos lo que diga la federación, pero nos gustaría que fuera una competición real, con ascensos y descensos”. Es, añade, una manera de incentivar a los jóvenes a practicar deporte. “Siempre con un protocolo que garantice todas las medidas de seguridad”, añade Erro. Por tanto, el Ondalán es una de las entidades que apuesta por el inicio de la competición en Preferente.

David Zabala, presidente del San Andrés: “No creemos que sea un buen momento para empezar dada la situación de alerta”



El San Andrés de Estella es uno de los clubes reacios a comenzar la temporada en Regional Preferente. La entidad aboga por la suspensión debido, entre otros factores, a la situación epidemiológica y la crisis económica, que también ha afectado de forma directa en el equipo navarro. El presidente del club, David Zabala, señala que esperarán a conocer la postura de la federación y, en su caso, las condiciones necesarias, para tomar una decisión definitiva. “No creemos que sea un buen momento para empezar dada la situación de alerta sanitaria”, afirma. Además, argumenta Zabala, el San Andrés no ha podido arrancar con los entrenamientos. “A parte de por la situación sanitaria, somos un club humilde que subsiste gracias a la colaboración de nuestros patrocinadores. Con la pandemia ha habido recortes y no disponemos de los ingresos que se necesitan para poder sacar el equipo a la competición como otros años”, confiesa.

PRIMERA AUTONÓMICA



Habrá competición. Los clubes acordaron por unanimidad comenzar la temporada en los plazos previstos. Se baraja el fin de semana del 13-14 de febrero. Habrá jornadas entre semana. Se deben establecer aun las bases de competición.



Los 20 equipos. Avance Ezkabarte, Alesves, Iruña, Oberena, Garés, Aoiz, Burladés B, Zirauki, Artajonés, Mendi, Infanzones, Lagunak, Erriberri, Idoya, ZArramonza, Beti Casedano, Lagun Artea, Azkoyen, Muskaria y Aluvión.





REGIONAL PREFERENTE



Incertidumbre. Casi la mitad de los clubes mostraron sus dudas sobre el inicio de la competición. Hoy deberán tomar una decisión en firme.



Los 33 equipos. Rotxapea, Ondalán, Aibarés, Doneztebe, Ardoi B, Amigó, Beriáin, Itaroa Huarte B, San Miguel, San Jorge, Lagunak B, Ilumberri, Etxarri, Mutilvera B, Injerto, Cabanillas, Lerinés, Valtierrano, Buñuel, Cadreita, Ablitense, Larrate, Santacara, Lodosa, Marcilla A., Cortes B, San Adrián, Lezkairu, Unav, Mendaviés, Azkarrena, Amaya y San Andrés.