Lorena Herrera: “El equipo me ayudó mucho a meterlos y estoy orgullosísima”

Le costó más poder atrapar con sus manos los cuatro balones para la fotografía de esta página que marcar un repóquer de goles al Collerense el pasado domingo. Es la primera vez que la delantera marcillesa logra esa cifra con la camiseta de Osasuna. Lo hizo en casa del colista, con goles de todas las facturas, pero con un ingrediente común: el trabajo en equipo. Lorena Herrera está de dulce y con su calidad y olfato Osasuna tiene una ventaja añadida en esta temporada extraña.



Cuatro goles en un solo partido, ¿desde cuándo no hacía algo así? En Osasuna desde luego, no.

Sí que había metido de pequeña en el Marcilla Aurora hasta seis goles, pero en Osasuna nunca, ni en el Mulier tampoco.



¿Y cómo se siente una después de un logro tan grande?

Es muy complicado meter uno, así que cuatro aún más. Salimos enchufadas desde el calentamiento y el equipo ayudó mucho para que metiera ese cuatro goles. Estoy orgullosísima en lo personal.



¿Cómo fueron esos goles? Empecemos por el primero.

Sacamos de centro en la primera jugada. Mai Garde colgó el balón hacia adelante, hubo un mal despeje de la central del Collerense, me dejó el balón en bandeja para hacer un uno contra uno con la portera y con el pie izquierdo crucé el balón. Era el primer balón que tocaba.



¿Y el segundo?

Fue una jugada en la que Iara tira a puerta, le da al larguero y en el rechace, antes de que caiga, le doy y la pelota entra por el palo derecho.



Después llegó el gol de Paloma y marcó usted el tercero.

Sí, cogió el balón Josune, se la pedí, me la echó por encima de la defensa, la portera salió pensando que yo no iba a llegar. Me adelanté el balón con la puntera y me lo llevé al lado izquierdo, y metí a puerta vacía con la zurda.



Bendita zurda.

¡Ya te digo!



Se fueron 0-4 al descanso. Y después llegó el quinto.

Fue un centro de María Blanco que pasó por las defensas y la portera. Yo estaba en el segundo palo y sólo tuve que meter el pie y entró.



Jugadas colectivas que demuestran el valor de un equipo en el gol de una delantera.

Por eso he querido destacar el trabajo del equipo para que yo metiera cuatro goles. Queríamos llevarnos los tres puntos como fuera y creo que la primera parte fue de las mejores de la temporada. Se vio en el resultado, pero ojo, que el Collerense tuvo ocasiones.



Al acabar el partido, lo normal es llevarse el balón si has metido varios goles. ¿Qué hizo Lorena?

Nunca había jugado allí y al acabar el partido fue muy especial. Todo eran sonrisas y abrazos, nos subíamos unas encima de las otras. Luego nos fuimos a duchar al hotel. Fue increíble.



¿Pero se llevó el balón?

No, no hay para llevarte uno. Ojalá, pero eso en el femenino está por conseguirse todavía.



¡Qué menos que un balón firmado por sus compañeras!

Ya, pero se ve muy poco en el femenino, incluso en Primera.



Estaba haciendo una buena temporada, pero este partido habrá reforzado su confianza.

Lógicamente es un plus. Empezamos perdiendo bastantes puntos y ahora estamos en una buena dinámica, consiguiendo los resultados que deberíamos hacer. Meter cuatro goles te da confianza y más ahora que vamos a jugar contra el Athletic para acabar la primera vuelta y queremos cerrarla bien.



Después de siete partidos, ¿qué balance hace de este nuevo grupo tras la reestructuración?

Mi pensamiento no ha cambiado, sigo pensando que este grupo es más complicado que el otro y se ve en las clasificaciones. Hay una diferencia muy grande y creo que es injusto. Pero es lo que ha tocado y hay que adaptarse. Una vez que cambias el chip, cada vez tenemos mejores sensaciones.



Se ha puesto máxima goleadora del grupo Norte B. El año pasado marcó 6 goles y este año ya lleva 6 en diciembre. ¿Qué reto se pone ahora?

Yo siempre he sido de números y quiero mejorar. Tengo los pies en el suelo, por el bien del equipo, pero soy delantera y cuantos más goles marque, mejor.



Y sigue adelante con su proyecto, la web Futboleras, especializada en fútbol femenino. ¿Cómo le va?

Muy bien. Nació año y poco y hemos evolucionado muchísimos. Cada vez aportamos más cosas, actualizamos los resultados al minuto, las plantillas, las estadísticas... Próximamente habrá más novedades.



¿Y qué siente una cuando en su propia web sale como máxima goleadora?

-Rísas-. No voy a mentir, gusta. Es un chute de positivismo y me hace ir a por más y tratar de conseguir tres puntos cada partido con el equipo.