Abren en la Casa Rosada el velatorio público de Maradona

La familia de Diego Armando Maradona pidió que su velatorio, que comenzó este jueves a las 6.00 hora local (9.00 GMT) en la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, finalice a las 16.00 (19.GMT), para que puedan presentar sus respetos las decenas de miles de personas que están haciendo más de siete cuadras (manzanas) de cola.

Desde el miércoles por la noche, una multitud de hinchas esperaban en Plaza de Mayo la apertura del velatorio.

El Gobierno trabaja con la hipótesis de que un millón de personas se acerque para despedir al ídolo, así que involucró a los ministerios de Seguridad, Defensa y Salud, en medio de la pandemia de covid-19, y creó un perímetro de seguridad cerrando las calles alrededor de la Casa Rosada.

Pese a la emoción, más que un clima de luto, los cantos, las banderas y las camisetas parecen la entrada a un estadio de fútbol para ver un gran partido del "dios" de la pelota.

Si bien se produjeron algunos tumultos en la apertura del velatorio que obligaron a cerrar la sede de la Casa Rosada durante unos minutos, un par de horas más tarde el ingreso transcurre con normalidad.

Dentro de la Casa Rosada, coronada con una cinta de luto, las vallas están cubiertas con la bandera argentina.

La gente circula a buen ritmo y puede mirar el féretro sobre una valla, desde donde se lanzan camisetas, banderas, gorras que quedan rodeando el féretro. También tiran besos, aplauden, lloran, agradecen...

El féretro cerrado donde yace Maradona está cubierto por una bandera argentina y una camiseta del Club Boca Juniors y de la Selección Argentina.

Algunas fuentes indican que, dada la cantidad de ciudadanos que han acudido a la capilla ardiente, es probable que no todos puedan entrar, por lo que se han instalado pantallas de video para que el féretro pueda ser visto desde el exterior.

La familia atendió su despedida íntima durante la madrugada con sus familiares, amigos, ex futbolistas y algunas autoridades en la Casa Rosada.

Una vez abierta al público, permanecían Claudia Villafañe, la ex esposa del jugador, sus hijos Dalma, Giannina, Diego Fernando y Jana.

Medios locales indicaron que su ex pareja Verónica Ojeda se retiró a las 4 de la madrugada. En tanto, su ex novia Rocío Oliva declaró que no la habían dejado entrar.

El astro del fútbol falleció el miércoles a los 60 años en su residencia de Tigre y sus restos fueron trasladados durante la noche desde su domicilio a la sede gubernamental, en el centro de Buenos Aires.



