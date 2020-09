Christian Beguer: de Buñuel a la Selección de Panamá

Actualizada 25/09/2020 a las 06:00

Dejar tu vida, tu trabajo y, sobre todo, a tu familia no es una decisión fácil. Sin embargo, hay trenes que solo pasan una vez en la vida y no se pueden rechazar. Y esto es precisamente lo que le ha pasado al buñuelero Christian Beguer Baigorri. No podía dejar pasar la última oportunidad que le ha brindado el mundo del fútbol. Nada más y nada menos, porque, si todo sale bien, vivirá el sueño de estar en el Mundial de Fútbol de Catar 2022 como preparador físico de la selección de la República de