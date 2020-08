Los 24 títulos de Javi Martínez

Actualizada 25/08/2020 a las 08:29

Javi Martínez, un joven veterano de 31 años, con esa sonrisa que pocas veces se le borra: los 24 títulos de la imagen son suyos. No hace falta presentación, se trata de Javi Martínez Aguinaga. Ahora, busquen a un futbolista con su palmarés. Habrá pocos, y menos a su edad. En Navarra, ninguno. Es el futbolista foral con más trofeos, tras superar a José Mari Bakero, que se quedó en 18. Este curso, el de Ayegui ha dejado la marca en algo que parece insuperable. Lo último, la Champions lograda el domingo con el Bayern ante el PSG, que redondea su segundo triplete.



Esta vez le tocó ver la final desde lejos, ya que no tuvo minutos. Javi ha perdido la presencia de otros años en el club bávaro, que le dio la oportunidad de convertirse en un coleccionista de títulos.

“REUNIDOS DE NUEVO”

“Reunited again, missed you. Treble”. O lo que es lo mismo. “Reunidos de nuevo, te he echado de menos. Triplete”. Javi Martínez se puso nostálgico al describir su imagen con la Copa de Europa, que sujetaba como campeón de la Champions 2020. Habían pasado siete años desde que ganó el anterior máximo galardón continental por clubes. Le tenía ganas, y más cuando todo apunta a que su etapa en el Bayern ha llegado a su fin tras ocho años impresionantes.

Cuando aterrizó en el gigante alemán en 2013, procedente del Athletic, Javi ya acumulaba títulos, y quizá los de más valor: una Eurocopa (2012) y un Mundial (2010). A sus 24 años (los cumplió el día de su debut), también había logrado ser campeón del mundo sub-19 y europeo sub-21. Casi nada.

Pero desde que se fue a Múnich, su palmarés ha ido engordando hasta un límite espectacular, hasta los 24 trofeos que atesora.

UN DOBLE TRIPLETE PARA ELEGIDOS

El jugador de Ayegui ha sumado 20 trofeos con el Bayern en 8 años: ocho Bundesligas consecutivas, cinco Copas alemanas y tres Supercopas del país germano, dos Champions, una Supercopa de Europa y un Campeonato del Mundo de Clubes.

La que puede ser su última temporada en Alemania no ha podido terminar de mejor manera. El doble triplete de Bundesliga, copa alemana y Champions es un logro que comparte con otros cuatro jugadores del club que le han acompañado desde el inicio de su aventura en el Bayern: Manuel Neuer, Jerome Boateng, Thomas Müller y David Alaba. Y sólo 13 futbolistas lo han conseguido en la historia. Los otros ocho son Eto’o, Busquets, Dani Alves, Iniesta, Messi, Pedrito, Piqué y Xavi.

Javi (Ayegui, 2-9-1988), a punto de cumplir por tanto 32 años, ha tenido menos presencia que en anteriores temporadas con el Bayern, pero aun así ha disputado 24 partidos y sumado 1.015 minutos, siempre con el 8 a la espalda. Las lesiones le han dado guerra al de Ayegui, como una lesión muscular en diciembre que le apartó del equipo más de dos meses.

Javi Martínez, aquel chaval que se fue de Osasuna a los 17 años, dando el salto de Segunda B a Primera, con toda la vida por delante, tiene ante sí un futuro abierto. Son varios los clubes europeos a los que se ha asociado su nombre. De momento, toca disfrutar y celebrar su histórica gesta.