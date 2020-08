Continúa la guerra entre LaLiga y la RFEF por el 'caso Fuenlabrada'

Actualizada 16/08/2020 a las 16:26

LaLiga denunció este domingo 16 de agosto que se hayan ocultado "de manera deliberada una serie de hechos" y que "se obvian datos" en el expediente del Juez Instructor del 'caso Fuenlabrada', y dejó claro que no está "defendiendo" al CF Fuenlabrada sino "a la competición" y su "integridad", mostrándose muy crítica con la petición de descenso administrativo al equipo madrileño.

"Haciendo una lectura sosegada del documento se observa que en el mismo se ocultan una serie de hechos y se obvian datos de manera deliberada. Se encuentra repleto de afirmaciones torticeras, de medias verdades, cuando no falsedades, todo ello con un único fin, crear un relato artificial que apoye el verdadero objetivo: conseguir alterar la competición y los resultados de LaLiga SmartBank", apunta LaLiga en un comunicado.

La patronal advierte que Ricardo Esteban Díaz Sánchez, el Juez Instructor propuesto "a última hora" al Comité de Competición carece de "experiencia en el mundo del derecho deportivo" y que fue el mismo día de su nombramiento cuando "apareció en la página web de la RFEF". "Todo ello para que el actual Vicesecretario General de la RFEF, Miguel Garcia Caba, sea el redactor de la mayoría de providencias e incluso de las medidas provisionales, tal y como se demuestra en los peritajes presentados por LaLiga", añadió.

Para LaLiga, "como es lógico, este hecho desacredita el procedimiento, lo vicia desde el primer momento, le da visos de nulidad, es contrario a derecho y pone de manifiesto que su desenlace estaba predeterminado desde el primer momento". "Esta actuación desacredita al señor Garcia Caba como profesional y, por supuesto, será puesto en conocimiento de los órganos pertinentes", subrayó.

El organismo que preside Javier Tebas tilda a Díaz Esteban de "'presunto instructor'" y asegura que "durante todo el escrito pone de manifiesto un absoluto y desconcertante desconocimiento de la normativa sobre la que se estaba desarrollando la competición", además de recordar que los protocolos aprobados por LaLiga y por el CSD "pretenden que la competición se dispute con las máximas garantías sanitarias y preservando en todo momento la integridad de la competición".

"Con ellos se protege a los componentes de los equipos, se les encapsula y se evita cualquier contacto de los mismos con personal externo", agregó la patronal, que recalca que "se han cumplido escrupulosamente los protocolos aprobados, como demuestra que nadie ajeno al club haya sufrido ningún contagio".

Sobre las declaraciones en su resolución del Juez Instructor sobre la defensa realizada por LaLiga de los intereses del CF Fuenlabrada, aclara que "lo que hace es defender la competición y que no se produzca una alteración de los resultados de la misma con una clara infracción de la normativa vigente".

"No se está defendiendo al CF Fuenlabrada, se está defendiendo a la competición y la integridad de ésta, que es, sin duda, el valor supremo que debe presidir todos los actos de las instituciones que organizan competiciones deportivas y más aún en el ámbito profesional", remarca, afirmando que el club madrileño se limitó a seguir "las instrucciones que emanaban desde LaLiga en todo momento" y que "todas las decisiones, de cualquier índole tomadas esos días", fueran de la propia patronal y "secundadas" por el conjunto fuenlabreño.

EL DESCENSO ADMINISTRATIVO, "EL COLOFÓN DEL DESPROPÓSITO"

Además, en lo que tilda "el colmo de la ineptitud del 'presunto instructor'", habla del señalamiento de "presuntas responsabilidades de LaLiga". "Pues bien, durante la instrucción se admitió como prueba la declaración de las personas que participaron en la toma de decisiones y dicha prueba nunca se llevó a cabo, a pesar de haber tenido todo el tiempo necesario para poderla realizar", puntualiza.

"No se ha dignado en todo el procedimiento a contestar escrito alguno de LaLiga, que no se debe olvidar que es la organizadora de la competición y, como tal, debe defender la integridad de la misma. Porque, si tanta responsabilidad tiene LaLiga, ¿por qué no se ha practicado la prueba por él admitida?", se pregunta LaLiga.

Y como "colofón al despropósito del expediente está la propuesta que se realiza". "¿Alguien en su sano juicio cree que está sujeto a derecho la petición de descenso del CF Fuenlabrada? ¿Es justo que un equipo, por seguir escrupulosamente las recomendaciones de su asociación descienda de categoría? ¿Qué parámetros de justicia deportiva han utilizado el instructor y el señor Garcia Caba para realizar dicha propuesta? ¿Son casualidades las propuestas de liga de 24 en momentos que coinciden con los hitos más importantes de este procedimiento disciplinario?", se vuelve a preguntar.

Por ello, insiste en que "ha defendido, defiende y defenderá la competición y la integridad de la misma, en todos sus aspectos; sea cual sea el club afectado o la víctima y sin importar que institución o personas protagonicen el ataque". "LaLiga en defensa de la competición llegará hasta donde sea necesario", recalca.

"Por último, es sorprendente que el 'presunto instructor' olvide en su resolución el intento de manipular una prueba por parte de algún club. Imaginamos que, como es su obligación, habrá dado parte al Ministerio Fiscal de las irregularidades producidas", sentencia el comunicado.