El ascenso a Segunda B entre la Mutilvera y el Beti Kozkor se decide en 90 minutos

Mutilva o Lekunberri, Lekunberri o Mutilva. El triunfo del que lleva buscando el ascenso varios años o el que aprovecha la inercia de un impulso meteórico que le ha llevado a vivir tres ascensos en siete años. Carreras distintas pero que se cruzan hoy sábado (Merkatondoa, 20:00h) en la final de una fase de ascenso inédita, una oportunidad que puede que no se dé en los años siguientes y que los equipos quieren aprovechar.

La Mutilvera se ha servido del ascenso de Osasuna Promesas y del bajón de la Peña Sport para hacerse con el liderato de forma indiscutible. Incluso llegó a aumentar la ventaja en la última jornada disputada (la 27) gracias a los pinchazos de San Juan y Beti Kozkor, inmediatos perseguidores.

Sin embargo, el Beti Kozkor ha venido para consolidarse como la revelación, a pesar de que el Pamplona le ha quitado ese título este año por meterse de forma inesperada en el playoff. Este es el segundo año que el conjunto de Rodri Fernández de Barrena alcanza la fase de ascenso, algo muy meritorio para un club de un pueblo de algo más de 1500 habitantes. El año pasado cayeron contra el Mallorca B en la isla después de empatar a cero en casa. Ahora, están ante la oportunidad de redimirse.



LA MUTILVERA LLEVA VENTAJA

Hay varios aspectos que llevan a pensar que la Mutilvera parte con ventaja para este choque. El técnico del Beti Kozkor, Rodri Fernández, hizo alusión a ellos durante la rueda de prensa del domingo después de vencer al San Juan. Lo primero que destacó el técnico fue el día de más de descanso con el que contaba el equipo del Valle de Aranguren. Lo segundo, la plantilla, más amplia que la suya. Y, por último, el hecho del empate, que da ventaja a la Mutilvera por ocupar una posición más alta al finalizar la temporada regular.

Sin embargo, el juego desplegado por los de Lekunberri convenció más de lo que ofreció la Mutilvera en su choque contra el Pamplona. Balón parado mezclado con resiliencia. El duelo de hoy es el enfrentamiento del fútbol-control y la posesión contra la fortaleza física y mental. Promete ser un auténtico choque de estilos que supone la recta final a una carrera de apenas una semana pero que se ha disputado toda la temporada.

Técnico de la Mutilvera

ALONSO: "QUEREMOS QUE A LA TERCERA SEA LA VENCIDA"

Andoni Alonso, técnico de la Mutilvera, encara su tercer playoff seguido como entrenador. Con la experiencia que acumula en este tipo de situaciones, no es raro que desmienta estar nervioso. “No, estamos con las típicas ganas que tienes cuando enfrentas un partido de estos. Pero nervios por jugar el partido no. Tranquilos para jugarlo y con ganas”, declaró. Alonso, además, afirma que él y la plantilla se encuentran “motivados”. “Llevamos buena preparación, el otro día hicimos buen partido y estamos listos para el partido de mañana”.

Sin embargo, Alonso no se confía. Sabe que el rival es uno de los más duros. En la temporada regular solo se han enfrentado una vez, en un partido que acabó en empate. “Sabemos que va a ser un partido igualado, como han sido los últimos de liga contra ellos. Será un partido de tú a tú, con dos estilos de juego diferentes y cada uno jugará sus cartas”, afirmó.

Para ello, los de Mutilva no se guardan nada. “En nuestra forma de juego, en los partidos jugamos a ganar. Luego, cuando se acercan los últimos minutos, en función de lo que te beneficie y de las circunstancias en las que estés, ves si te vale con ganar o si hay que meter algún gol más. No vamos con la idea de empatar el partido sino todo lo contrario, con la idea de ganarlo”, terminó.

Para Alonso, todo aquello que pase pueda pasar más allá de los 90 minutos de partido no existe. “A mí lo que me importa es ir paso a paso. En lo que estamos concentrados es en el partido, no en el pospartido. A nivel de equipo y cuerpo técnico estamos focalizado en la preparación del partido y en llegar a él en las mejores condiciones. Queremos que las cosas nos salgan bien, llevamos intentándolo tres años y queremos que a la tercera sea la vencida”, afirmó.

Técnico del Beti Kozkor

RODRI FERNÁNDEZ DE BARRENA: "ESPERO A LA MEJOR VERSIÓN DE LA MUTILVERA"

“Si ascendemos haremos lo mismo que si no ascendemos. Vamos a ir todos juntos después del partido para estar juntos y para celebrar lo que consigamos. El hecho de ascender es un subidón, pero si perdemos echaremos la vista atrás y sabremos quiénes somos, de dónde venimos y lo que hemos conseguido, que ya es un motivo para celebrar”. Así se expresó Rodri Fernández de Barrena, técnico del Beti Kozkor, sobre la posibilidad de ascender.

El de Lekunberri espera una Mutilvera “muy reconocible, manteniéndose fiel a su estilo de juego de ser dominador que te crea ocasiones por el hecho de mantenerte tanto rato en tu campo”. “Estamos con esa seguridad de que si hacemos las cosas bien tenemos nuestras opciones pero con todo el respeto a un equipo campeón dos de las últimas tres veces y que llega como claro favorito”, declaró.

También afirmó que aquí “nadie se guarda nada” porque “no estás como para guardar”. “Ellos no necesitaban ganar pero sí no sufrir como sufrieron al final. El hecho de estar sin rodaje hace que no estés tan fresco, pero han tenido un día más de recuperación, han recuperado a un Dani Ederra que es muy importante y yo espero a la mejor versión de la Mutilvera”, reconoció. “Es cierto que los últimos partidos no los hemos perdido pero nos ha costado mucho empatarles en Mutilva. Todos los equipos tiene un punto débil, pero será un choque de ideas diferentes y el que más capacidad tenga de imponer su estilo será el que se lleve el gato al agua”, afirmó.

Para ello, deberán corregir errores. “Tenemos que mejorar la faceta defensiva y no encajar y a partir de ahí tendremos opciones. Si encajamos dos goles como la semana pasada va a ser imposible pasar”, advirtió.

