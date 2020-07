La Mutilvera, finalista el sábado, afronta el 'playoff' como el líder del grupo

Actualizada 23/07/2020 a las 06:00

El líder. La Mutilvera afronta la fase de ascenso a la Segunda División B desde el primer puesto. Ello le ha deparado ciertos “privilegios” respecto a sus rivales. El empate le sirve para pasar de eliminatoria, como sucedió en la semifinal, y pasará lo mismo en la final. En estas eliminatorias no se disputan prórrogas, ni se lanzan penaltis. En caso de empate, el vencedor es el equipo mejor clasificado.

Además, si la Mutilvera pierde el sábado la final, tendrá otra reválida en agosto. La Federación Española de Fútbol ha reservado dos plazas en la Segunda División B para los líderes de grupo que no asciendan en estos playoff exprés.

Ya han caído tres primeros clasificados por lo que habrá partidos. La Mutilvera ha ocupado el primer puesto en quince de las veintisiete jornadas disputadas. Alcanzó esta plaza en la octava el 12 de octubre. Se impuso 3-1 al Valle de Egüés. Sin embargo, en la siguiente, cayó a la tercera plaza. Regresó al número 1 en la jornada 13 hasta el final, aunque solo lo abandonó en la 20, para ser segundo. Comenzó la campaña en el sexto lugar pese a ganar 1-2 al Cirbonero en Cintruénigo.





15 jornadas ha permanecido la Mutilvera líder. Se han jugado 27. Se suspendieron 11.



4 puntos es la máxima ventaja que ha logrado en el primer puesto. Lo consiguió en la jornada 15. El segundo, el San Juan.



6-1 su victoria más abultada. Le ganó al Beti Onak el 16 de noviembre.



1-3 su derrota más dura. Cayó ante el Cirbonero en Mutilva. Fue su única derrota como local.



13 goles ha marcado Dani Ederra, como máximo goleador de la Mutilvera. No jugó la semifinal por sanción, sí jugará la final.

Sergio Vázquez, entrenador del Cirbonero

“LA MUTILVERA ENTRÓ EN LA LIGA A 'TODO METER'. MARCÓ EN EL MINUTO 2"

El Cirbonero fue el primer equipo que se enfrentó a la Mutilvera en la presente temporada. El partido se disputó el 25 de agosto y ganó el conjunto dirigido por Andoni Alonso por 1-2. El técnico de la escuadra de Cintruénigo, Sergio Vázquez, recuerda cómo transcurrió la cita. “En el minuto 2, ya nos marcó Eder (Abaurrea) el 0-1. Ellos entraron en la liga a todo meter. Nos sorprendió Eder con un gol de falta rápida, con un golazo por toda la escuadra, imparable. Para mí fue uno de los goles más bonitos que he visto en la categoría. Resultó duro. Toda la pretemporada trabajando para que en dos minutos se ponga cuesta arriba. Nos dejó un poco tocados y diez minutos más tarde nos metieron el segundo. Nos pusimos 0-2. Pasamos veinte minutos malos. Después logramos marcar un gol. Tuvimos la opción de meter de penalti pero no lo hicimos y al final podíamos haber empatado a 2, pero no pudimos sacar un punto. La impresión que me dio la Mutilvera es que se trataba de un gran equipo y un firme aspirante al liderato. Por contra, conseguimos ganarle en Mutilva en la segunda vuelta pero tiene una gran plantilla, con mucha calidad técnica. Cuenta con muchos recursos y bien dirigida”, dijo. Si fuera esta semana Andoni Alonso... “sería una semana muy importante”. “Es un equipo que se ha configurado para llegar a este momento, y cuenta con jugadores experimentados para llegar a a la final”, explica.

César Sánchez, técnico del Valle de Egüés

"ES EL EQUIPO A BATIR. ESTÁ CUMPLIENDO CON LAS EXPECTATIVAS"

La Mutilvera terminó la liga, en la jornada 27, con un triunfo a domicilio. Fue el 7 de marzo y se enfrentó al Valle de Egüés en Sarriguren. Ganó 2-3. En el banquillo del equipo local se encontraba el técnico César Sánchez. “La Mutilvera es un equipo que tiene mucho control del partido, control del balón, a veces con un alto nivel táctico y técnico. En ese partido, nos apretaron. Empezaron fuertes. Nos tocó sufrir y se pusieron por delante 0-2. Después hicimos algún cambio. Marcamos el 1-2, pero cuando mejor estábamos hicieron ellos el 1-3 y terminamos 2-3. Es un equipo con jugadores muy buenos técnicamente que te obligan, te exigen y te llevan al límite. En aquel encuentro, entraron mejor al partido”, cuenta. Para Sánchez, la Mutilvera es “el equipo a batir”. “Lo es por el tipo de jugadores que tiene, su estructura, sus objetivos... Creo que está cumpliendo con las expectativas que todo el mundo o la mayoría esperábamos. Está cumpliendo con la idea de fútbol que tiene la Mutilvera. Tiene una gran plantilla”, añade. Si se pusiera en el lugar de Andoni Alonso esta se mana... “Andoni ya cuenta con experiencia en este tipo de partidos. Ha jugado playoff . El sábado sacó un partido complicado contra el Pamplona. Este lo hizo muy bien. Creo que será una final completamente diferente. El Beti Kozkor le va a exigir otro tipo de fútbol, pero Andoni sabe, conoce a cada equipo”, destaca.

