Javier Zudaire, atrapado... en Pamplona

Como a miles de personas, el coronavirus obligó a hacer las maletas a Javier Zudaire y montarse de forma urgente en un avión para dejar atrás China y regresar a Pamplona, su localidad natal. Ahora no puede volver al país asiático porque las fronteras están cerradas. De momento, trata de formar desde su domicilio al fútbol base del equipo Chongqing Lama Football Academy, donde era preparador físico.

“China ha cerrado la frontera y solo dejan entrar a personal esencial como sanitarios o empleos relacionados con la tecnología y la logística. Lo están gestionando a través de un visado especial, pero se aplica de forma arbitraria y a poca gente. A otras profesiones como profesores o entrenadores, como es mi caso, no se nos permite. Hay poca comunicación y pedimos un poco de diplomacia. En España se permite entrar a ciudadanos chinos residentes y, desde la próxima semana, también para hacer turismo. Sin embargo, nosotros no podemos ir allí a pesar de tener un trabajo o, incluso, muchos dejaron a la familia”, explica el pamplonés de 26 años.

Como argumenta, la situación empieza a ser desesperante por muchos factores. “Con este problema somos alrededor de 400 españoles. Tenemos un grupo de WeChat, que es una especie de WhatsApp pero chino y ahí vamos hablando. Muchos han perdido el trabajo, a otros les han reducido el sueldo o no les pagan hasta que vuelvan. Es bastante delicado”.

A pesar de que la burocracia, en este caso, es muy densa no cejan su empeño en lograr el visado a China. “Hace tres días remitimos una carta a Arancha González Laya, que es la ministra de Asuntos Exteriores. También estamos en contacto con los consulados, pero es muy complicado. Se especula que incluso no se podrá entrar hasta septiembre, después de que se celebre la fiesta nacional China”, explica el navarro.

POTENCIAL DESORGANIZADO

Y se preguntarán, ¿qué le llevó a Javier Zudaire a la ciudad asiática de Chongqing? El fútbol y su pasión por los viajes. “La temporada pasada estuve en el Atlético de Madrid B y me salió esta oportunidad. Era algo que no podía dejar escapar y menos para una persona que le gusta viajar y aprender. No sé si estaré un año, dos, tres... nunca se sabe”, bromea.

Como ya tenía experiencia en proyectos deportivos tanto en Grecia como en Etiopía, Zudaire no dudó en embarcarse en la etapa asiática. “Coordino la preparación física de las categorías inferiores del Chongquing y trabajamos también con su federación. Organizamos actividades en la ciudad, seleccionamos jugadores....”, apunta. Nada más llegar, el navarro se dio cuenta del gran choque cultural y futbolístico. “Fue chocante pasar de Segunda B a trabajar en el fútbol base. Tienen una cultura deportiva diferente, por lo que te debes de olvidar de los prejuicios y conocerlos. Es impactante”.

Otra cuestión que le sorprendió fue el resultadismo. Si en Europa, y sin ir más lejos en clubes como Osasuna, hay una cultura de cantera y formar jugadores para los primeros equipos, en el fútbol asiático es otra idea totalmente diferente. “La base está poco cuidada. Falta estructura y organización y nosotros nos encargamos de ello. En China son muy competitivos y, si no ganas un partido, no está bien. Se centran en la Primera División, en fichar jugadores de Europa pero tienen descuidada la base. Tienen mucho potencial, pero sin organización”.

Mientras siguen los trámites, Zudaire organiza desde Pamplona los entrenamientos y allí, los asistentes lo ponen en práctica. Un trabajo telemático a 9.000 km.

DNI

Nombre: Javier Zudaire Izcue.

Fecha de nacimiento: Pamplona, 14/09/1993.

Trayectoria: Como jugador se formó en la Mutilvera y como preparador físico ha estado en la U.D. La Póveda (Madrid), el Atlético de Madrid (18/19) y el Chongqing Lama FA (actualidad). También ha trabajado en proyectos deportivos en Etiopía y Grecia.