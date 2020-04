Actualizada 20/04/2020 a las 09:30

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, mostró la incertidumbre de todo el fútbol español con respecto a los planes de devolver la competición, ya que dejó claro que "mientras las cosas no se aclaren" prefiere quedarse "en casa" y esperar que "garanticen" que se puede jugar sin peligro de volver a parar.

"Todos queremos que el campeonato termine, que vuelva la normalidad. Es verdad que hay que evitar las aglomeraciones y posiblemente habrá que jugar a puerta cerrada. Tal y como está la situación me gustaría que me garantizasen que no va a haber un problema, la posibilidad de que haya un contagio y tengamos que volver a casa y parar otra vez", afirmó.

El preparador del Barça atendió a los micrófonos de 'El Transistor' de Onda Cero este domingo por la noche y valoró la posibilidad de que el Barça sea campeón sin jugar. "Lo veo complicado, mientras las cosas no se aclaren yo prefiero quedarme en casa. Si hay que acabarla lo que me parece más normal es dejarla como está, aunque no me sentiría campeón de la misma manera", dijo.

Por otro lado, el técnico azulgrana volvió a defender su apuesta por la cantera. "Creo que no soy una persona dudosa con respecto a los chavales, les he puesto a jugar cuando pensaba que podían darme mejor rendimiento que los profesionales que podía tener. Todavía ninguno me ha convencido", apuntó, antes de referirse al futuro de Messi, que ve de azulgrana y ganando títulos.

"Yo he sabido hace poco que Messi podía rescindir su contrato, pero vamos, estoy seguro de que va a continuar. Si Messi no tuviese claro que el Barça tiene un proyecto ganador quizá se iría; pero el Barcelona siempre apuesta por un proyecto para ganar", afirmó.

Además, Setién insistió en que jugadores como Lautaro o Neymar siempre interesan por su calidad, pero recordó que la crisis del coronavirus dejará un panorama complicado. "Sobre la posible incorporación de algunos jugadores, estamos hablando, pero ahora mismo la situación actual va a complicar muchas cosas", confesó.

"Va a haber muchos equipos con problemas y nos sabemos qué escenario nos vamos a encontrar. Son futbolistas muy caros y la situación de los clubes va a ser complicada. Veremos también cómo queda la cosa con los contratos más allá del 30 de junio", zanjó.

