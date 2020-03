Florentino Pérez considera que Lorenzo Sanz "se merece un gran reconocimiento"

23/03/2020 a las 06:00

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se ha sumado en las últimas horas a las múltiples muestras de condolencia por el fallecimiento de Lorenzo Sanz y ha señalado en un comunicado en la página web del club que su colega se "merece un gran reconocimiento". Aunque el actual máximo responsable de la entidad merengue derrotó a Sanz en los comicios a la presidencia del año 2000 y hubo un tiempo en el que fueron econados rivales, desde hace años mantenían una relación fluida e incluso compartieron viajes y celebraciones.



"Lo primero que quiero transmitir son mis condolencias a toda su familia, especialmente a su mujer Mari Luz, a sus hijos, Lorenzo, Francisco, Fernando, Malula y Diana, a sus nietos, y a todos sus amigos y seres queridos", comienza Pérez. "A todos ellos todo mi cariño y toda la fuerza y el ánimo en un momento tan difícil. Quiero que ellos sepan que el madridismo al completo está hoy a su lado", añade el presidente.



"Esta situación por la que estamos atravesando es tan cruel que nos impide estar con los nuestros en sus últimos instantes y eso es algo realmente duro y triste. Me acuerdo también, por supuesto, de todas las personas, de todas las familias que están viviendo este drama tan terrible. Quiero expresar mi solidaridad con todos ellos", prosigue el máximo mandatario del club merengue. "Vivimos un tiempo que no podíamos imaginar ni en las peores pesadillas", resalta el presidente del Real Madrid.



"Hoy recordamos la figura de Lorenzo Sanz, que ha sido víctima de esta tragedia, un presidente que nos trajo a los madridistas la tan ansiada Copa de Europa, después de 32 años de larga espera. Los madridistas le recordaremos siempre como el presidente que nos devolvió la ilusión y la alegría aquel 20 de mayo de 1998 en Amsterdam", rememora.



El presidente de la 'séptima' "Llegó la Séptima'. También la Octava dos años después en el año 2000 en París, y el Real Madrid volvió a ocupar el lugar que le correspondía en la historia", afirma Florentino Pérez. "Además de estas dos Copas de Europa, el club ganó durante su presidencia una Copa Intercontinental, una Liga, una Supercopa de España, una Liga de baloncesto y también una Recopa de Europa de baloncesto", recuerda el actual presidente.



"Lo cierto es que durante sus cinco años de presidencia volvimos a ser grandes en la competición europea que tanto aman nuestros seguidores y eso se convierte en algo inolvidable. Con él el Real Madrid siguió engrandeciendo su historia y su leyenda", apunta.



"He tenido la oportunidad de disfrutar de una relación muy cariñosa con Lorenzo Sanz y con su familia en los últimos años. Compartió con todos nosotros los grandes títulos conseguidos en estas últimas temporadas, especialmente las últimas cuatro Copas de Europa. Las vivió intensamente en el estadio con nosotros, en el avión con el equipo, las disfrutó con todos nosotros. Me quedo con esa imagen de alegría que desbordaba cada vez que el Real Madrid conseguía una victoria", recuerda el mandatario.



"Se nos ha ido un gran madridista que ha dedicado buena parte de su vida a lo que era su ilusión junto con su familia: el Real Madrid. La pasión de Lorenzo era sin duda el Real Madrid y esas emociones seguían muy presentes en él durante estos últimos años", sigue la nota.



"Desde el club vamos a hacer todo lo que merece su figura y su legado para rendirle el homenaje que todo el madridismo quiere. Lorenzo merece un gran reconocimiento", asegura.



"Un homenaje en ese estadio Santiago Bernabéu al que seguía acudiendo cada partido para sentir a su equipo. Ahora, como todos sabemos, no es posible pero por supuesto lo llevaremos a cabo para que su recuerdo esté también presente en el madridismo de las nuevas generaciones. Lo haremos cuando se den las circunstancias oportunas y pase este difícil momento que estamos atravesando especialmente los españoles y gran parte del mundo", augura.



"Sé muy bien que estos días son, sin duda, días de tristeza pero no olvidemos que en este extraño tiempo que nos toca vivir, todos debemos seguir mostrando fuerza, resistencia y entereza hasta el final. Y eso es lo que querría también el presidente Lorenzo Sanz", finaliza el comunicado de Florentino Pérez.



Te puede interesar