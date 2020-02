Actualizada 26/02/2020 a las 17:38

El Sevilla intentará certificar este jueves en el Ramón Sánchez-Pizjuán (21.00 horas) su pase a los octavos de final de la Liga Europa, un billete que encarriló bien en la ida de la semana pasada ante el Cluj rumano, con el que empató a uno y al que recibirá fortalecido en su ánimo.



El conjunto hispalense sudó para no perder en el Estadio Doctor Constantin Radulescu y se llevó un valioso resultado que obliga a su rival a batirle ante su público o a empatar por un mayor número de goles para dejarle fuera. Sin embargo, mientras que hace una semana los de Julen Lopetegui demostraron que andaban un tanto dubitativos, en esta ocasión están muy animados gracias a su contundente y vital victoria en el Coliseum de Getafe por 0-3.



El Sevilla, próximo rival de Osasuna en LaLiga Santander, se aupó de nuevo a los puestos de acceso a la Liga de Campeones y ahora tratará de ratificar las mejores sensaciones ofrecidas ante los de José Bordalás frente un Cluj del que no debe fiarse y que ya superó una ronda previa de la Champions en verano asaltando Celtic Park (3-4).



El equipo andaluz querrá imponer también su fortaleza como local en el segundo torneo continental donde hasta el momento ninguno de sus tres visitantes (APOEL, Qarabag y Dudelange) le han derrotado ni le han conseguido marcar un gol. Además, ganar en Nervión no ha estado al alcance de muchos equipos en Europa, salvo Juventus y Bayern en la Champions.



De todos modos, el hecho de jugar ante su público no debe provocar que el Sevilla especule con el resultado. Lopetegui, fiel a su estilo, querrá ser protagonista y dueño del balón para intentar marcar lo antes posible y obligar a los de Dan Petrescu, que no contarán con la 'ayuda' de la ida de un terreno de juego calificado como "impracticable", a abrirse algo más de lo que se espera de inicio.



El técnico guipuzcoano jugó en Getafe con un nuevo esquema con tres centrales (Koundé, Gudelj y Diego Carlos) y tendrá que decidir si era únicamente motivado por el rival o en busca de un nuevo rumbo. De momento, para el tercer partido en una semana podría hacer cambios después de no hacerlos apenas entre la ida en Rumanía y el choque ante los 'azulones' (Reguilón por Escudero).



Gudelj está apercibido y Fernando ha estado aquejado de molestias, por lo que alguno podría dejar su sitio a un Banega suplente en los dos últimos partidos, mientras que Joan Jordán está sancionado para la visita de Osasuna el domingo y podría mantenerse en el once.



En Nesyri, autor del 1-1 en la ida, el 'Mudo' Vázquez, Sergi Gómez y Escudero podrían ser otra de las novedades, mientras que Bono podría seguir en la portería por Vaclik, al que sustituyó el domingo por unas molestias en la rodilla de las que el checo parece recuperado.

FICHA TÉCNICA.

POSIBLES ALINEACIONES.

SEVILLA: Bono; Navas, Koundé, Sergi Gómez, Escudero; Banega, Jordán, Vázquez; Suso, En Nesyri y Nolito.

CLUJ: Arlauskis; Manea, Paulo Vinicius, Burca, Camora; Deac, Djokovic, Bordeianu, Paun; Rondón y Omrani.

ÁRBITRO: Andris Treimanis (LIT).

ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.

HORA: 21.00/GOL.