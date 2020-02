Actualizada 26/02/2020 a las 22:58

El Olympique Lyon venció (1-0) a la Juventus este miércoles en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, gracias a un gol de Lucas Tousart a la media hora en medio de un serio aviso francés de sorpresa, al que tendrá que responder con mejores argumentos el aspirante italiano en la vuelta en Turín.



El inicio de los cruces dejó una versión discreta del campeón de Italia, que busca la 'Champions' 24 años después. El Lyon, en momento irregular en su liga, apretó hasta que encontró el gol y después aseguró su portería, ante los intentos de Cristiano Ronaldo casi en solitario, para dejar a la 'Vecchia Signora' a cero.



Una trabajada actuación de los galos que hasta sorprendió a la Juve, que tuvo un acercamiento peligroso con un Cristiano jugando más de extremo y después comenzó a sufrir. El luso, entre el centro y el disparo, rozó el gol a los cinco minutos, pero el Lyon se apuntó al ataque con muchos efectivos. Ekambi se estrelló con el larguero en un saque de esquina y una gran jugada de Aouar dejó el 1-0.



La carrera por banda izquierda encontró a un Tousart acrobático en el remate y efectivo, como no lo sería el rival. Los de Rudi Garcia se defendieron bien y salieron con peligro, mientras que la Juve no supo qué hacer en el ataque posicional. Tras el descanso, los de Maurizio Sarri dieron un punto más de velocidad a su juego.



No tardó mucho en volver a un ritmo espeso el equipo italiano, impotente en la rocosa versión del Lyon. Los italianos se guardaron un arreón final que no tuvo premio, con Dybala -que marcó pero en fuera de juego y pidió un penalti-, Higuaín y un Cristiano que reclamó otra pena máxima. No regaló el Lyon para tener una pequeña renta dentro de tres semanas.