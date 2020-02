El Tudelano tendrá que convertirse en SAD antes del 9 de noviembre

26/02/2020 a las 06:00

El Tudelano tendrá hasta el día de 9 de noviembre para dejar de ser club deportivo y convertirse en Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Así lo explicó este martes la junta directiva de la entidad en la asamblea extraordinaria que celebró y a la que asistieron unos 60 de los 519 socios con los que cuenta actualmente.



De esta forma, según señaló el presidente del club, Jesús Miranda, el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha dado luz verde a esta transformación y ha cifrado el capital social del club en 850.000 euros. Así pues, el total de acciones a suscribir es de 8.500 y el precio de cada una de ellas será de 100 euros.



En cualquier caso, esta cantidad, los 850.000 euros, deberá estar cubierta para el citado 9 de noviembre, porque, de lo contrario, el Tudelano seguiría siendo un club deportivo y se devolvería el dinero a todo aquel que hubiera suscrito alguna acción. Por su parte, desde el club expusieron que en las oficinas de la entidad están los documentos referentes a este proceso, para su estudio y valoración por parte de los aficionados y asociados.



TRES FASES PARA LA COMPRA



Respecto a la compra de acciones, Miranda señaló que el proceso consta de 3 fases, aunque el primer paso que hay que dar es buscar una entidad bancaria en la que se pueda llevar a cabo.



A partir de ahí, el club deberá publicar el anuncio de suscripción de capital en un periódico de gran circulación en la Comunidad y, durante un periodo de 30 días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación, se iniciará la primera fase, a la que solo podrán concurrir los 519 socios actuales. Eso sí, hay un máximo de compra fijado en poco más de 1.600 euros por socio, por lo que una sola persona no podrá adquirir más de 16 acciones.



Una vez cerrada la primera fase, se dará paso a la segunda, que seguirá los mismos pasos y plazos, solo que, en esta ocasión, solo podrán suscribir el capital sobrante, en igualdad de derechos, aquellos socios que hayan comprado en la primera tanda.



Por último, si en la primera y la segunda fase no se ha suscrito todo el capital, se iniciaría una tercera en la que podría comprar acciones cualquier persona interesada en el Tudelano.



Por otro lado, tras la explicación del proceso, uno de los asistentes le recordó a Miranda haber dicho que no veía problema para cubrir el capital y, teniendo en cuenta la situación del primer equipo, que es colista del grupo 2 de la Segunda División B, le preguntó si seguía pensando lo mismo.



“Yo en principio sigo pensando lo mismo”, respondió Miranda, al tiempo que añadió que “evidentemente no es lo mismo comprar un equipo de Segunda B que de Tercera, pero el proceso sigue y nosotros no lo hemos parado”. “No es el mejor año para estar en la situación en la que estamos, pero aunque no nos salvemos el proceso va a seguir adelante”.

