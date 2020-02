Undiano Mallenco: "Premios como el 'Good people' resaltan los valores del arbitraje"

Actualizada 22/02/2020 a las 12:27

El navarro Alberto Undiano Mallenco, retirado desde el final de la pasada campaña, destacó la importancia para los árbitros, "a los que la gente recuerda casi siempre por cosas malas", del reconocimiento de su trabajo y sus valores con premios como el "Good People" que le ha concedido el torneo del COTIF.

El árbitro ha ganado la primera edición de este premio establecido por la organización de este torneo internacional de fútbol sub,20 que se disputa desde hace casi cuarenta años en esta localidad valenciana.

Entre los integrantes del jurado se encontraban Vicente del Bosque, Carlos Velasco Carballo, Aña Muñoz, Alfredo Relaño, Jorge Vilda, Iñaki Gabilondo, Salvador González "Voro", Andres Palop o la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, la mayoría de ellos presentes en el acto de entrega del galardón.

Aquí tenemos la foto que hemos estando esperando toda la noche



Alberto Undiano Mallenco es #PremioGoodPeopleCOTIF y lo es porque ha sido un árbitro histórico pero también es una gran persona, con valores para admirar y exportar



Gracias por todo pic.twitter.com/4i0qu1h5M2 — COTIF L'Alcúdia (@Cotif) February 21, 2020

También formaron parte del jurado Patricia Campos, Ana Rosell, Andreu Salom, Eliseu Gómez y Francesc Martínez como secretario.

En su agradecimiento por el premio, Undiano señaló que había recibido homenajes en su tierra, Navarra, pero que no soñaba con vivir uno en L'Alcúdia, donde hace dos años, en el torneo del verano de 2018, participó como árbitro.

Allí tuvo su primer contacto con el VAR, ya que la competición se convirtió en una experiencia piloto de cara al inmediato inicio de la Liga 2018-2019.

"Lo estrené en el minuto uno de partido. Saqué una tarjeta amarilla y me pidieron que revisara la acción. Cuando la vi, me di cuenta de que la jugada no era de amarilla, sino de roja, más bien de diecisiete rojas", recordó Undiano con humor.

"Recibir el premio ha sido una gran alegría porque el del COTIF es el torneo más importante del mundo, al margen de los oficiales, de su categoría, pero el premio es para todos los árbitros", insistió.

El objetivo de la iniciativa es potenciar los valores positivos del deporte en la sociedad y el jurado ha considerado que Alberto Undiano reúne todas esas virtudes que se asocian a la práctica deportiva.

El excolegiado internacional nació en Pamplona hace 46 años y dirigió 348 partidos de Primera División entre 2000 y 2019, además de haber arbitrado numerosos encuentros internacionales y haber estado en el Mundial de 2010 en Sudáfrica.

El alcalde de L'Alcúdia, Andreu Salom, explicó que el premio trata de resaltar valores como el respeto, la imparcialidad o la integración y que Undiano los representa desde la ejemplaridad y la equidistancia en un mundo tan mediático como el del arbitraje.

"Queremos que el premio 'Good People' llegue en el mundo del deporte a tener la trascendencia que tienen los Goya en el cine o los Max en el teatro", indicó.

El presidente del COTIF, Eliseu Gómez, destacó que el galardón no ha nacido para ser "flor de un día", sino que ha llegado para quedarse, al tiempo que recordó el orgullo que supone que una población pequeña, de 12.000 habitantes, sea capaz desde hace tiempo de organizar el mejor torneo de sus características del mundo.

Etiquetas Undiano Mallenco

Selección DN+