El día soñado para los futbolistas navarros Íñigo Zubiri e Iván Garrido

22/01/2020 a las 06:00

Las dos caras del fútbol se dan cita este miércoles, 22 de enero por la noche en Las Pistas del Helmántico. Unionistas y Real Madrid se medirán por un puesto en los octavos de final en un partido histórico. El modesto club salmantino, con apenas 6 años de vida, recibirá en su estadio al todopoderoso conjunto blanco y dos navarros tendrán el privilegio de vivir el encuentro desde dentro. El central Íñigo Zubiri y el delantero Iván Garrido militan en Unionistas y esta noche se medirán a jugadores de la talla de Carvajal, Marcelo, Isco, Bale o Benzema.

Ambos futbolistas son importantes en los esquemas de su entrenador y apuntan a contar con minutos frente al conjunto blanco. Garrido aterrizó en Salamanca el pasado mercado de invierno y fue importante para el cuadro salmantino en la segunda vuelta. A pesar de sumar solo tres titularidades ligueras esta campaña, el jugador de San Adrián ha participado en todos los partidos de su equipo. Zubiri llegó el pasado verano y se ha convertido en un fijo en los esquemas de Unionistas, actuando como central o pivote.

A pesar del favoritismo, Zidane no se fía de su modesto rival. “Le damos una importancia máxima al partido, estamos preparados y aceptamos lo que nos toca”, remarcó en la víspera.

Zubiri “Si los eliminamos, me volvería loco”

El central Íñigo Zubiri se ha erigido como un jugador clave de la defensa salmantina en su primera temporada en el club. El lodosano acumula su octava campaña en Segunda B, donde también ha militado en Logroñés, Levante B y Langreo.

¿Tiene más nervios de los habituales?

Sí. Es un partido más, pero todo lo que conlleva, las televisiones y la repercusión mediática son un plus añadido.

¿Cómo vivieron el sorteo?

Teníamos la esperanza de que pudiera tocarnos uno de los grandes de la Liga española. Cuando vimos que salía el Real Madrid nos pusimos muy contentos, nerviosos y eufóricos.

¿Qué significa jugar contra el Madrid?

Es un sueño desde pequeño. Cuando empiezas a jugar a fútbol, sueñas con formar parte algún día de un equipo de los grandes o con jugar contra ellos. Y ha dado la casualidad de que podemos enfrentarnos. Hay que intentar disfrutarlo y vivirlo al máximo.

¿Le gusta la nueva Copa?

Nos ha venido muy bien. Tuvimos la oportunidad de eliminar al Deportivo de La Coruña en la segunda ronda y de jugar ahora contra el Madrid. La única pena es que no vamos a poder pisar el Bernabéu, pero yo creo que este formato es mucho mejor que el anterior.

Estuvo en duda el hecho de que pudieran jugar en su estadio, ¿será especial recibir en su feudo a todo un Real Madrid?

Jugar en casa es muy especial, sobre todo por nuestros aficionados, que se lo merecen y son los que van a cada partido, los que se desplazan, los que pasan frío y los que animan siempre.

¿Qué significaría lograr el pase a la siguiente ronda?

Sería un sueño hecho realidad. Cuando se tiene un partido de estos, lo último que se te pasa por la cabeza es eliminarlos. Hay que disfrutarlo y vivirlo, pero si los eliminamos, me volvería loco.

¿En qué se puede imponer Unionistas al Real Madrid?

En ganas, ilusión, esfuerzo y trabajo. Es lo que nos define, más allá de que sea el Madrid o un partido liguero.

¿A qué jugador le gustaría pedirle la camiseta?

Me hubiera gustado a Sergio Ramos, pero he visto que no ha entrado en la convocatoria, así que me hará ilusión tener la camiseta del jugador al que me toque defender.

Garrido “Si tienen un día bueno, te van a ganar”

El delantero Iván Garrido cumplirá la semana que viene un año en las filas de Unionistas. Tras militar en otros equipos de la categoría de bronce como el Izarra o el Lealtad, el de San Adrián es el revulsivo habitual de su entrenador Jabi Luaces.

¿Tiene más nervios de los habituales?

Cuando te viene un equipo de nivel mundial, los nervios son diferentes a los de un partido normal de Liga. Yo creo que todavía no somos conscientes de la repercusión que tiene un encuentro como este.

¿Le gusta el nuevo formato de la Copa?

Sí, porque al equipo pequeño le da más posibilidades de pasar y de dar guerra al grande.

Estuvo en duda el hecho de que pudieran jugar en su estadio, ¿será especial recibir en su feudo a todo un Real Madrid?

Nosotros queríamos que fuese en casa a toda costa, porque este club es diferente, es de los socios y son ellos los que se merecen ver al Real Madrid en nuestro campo.

Llegan en el mejor momento de toda la temporada.

Sí. Con este entrenador nos costó arrancar, pero hemos conseguido aplicar lo conceptos que quería y ahora somos un equipo competitivo, serio y difícil de ganar.

¿Cómo se prepara un partido así?

Ya lo ha dicho nuestro entrenador. Por mucho que hagas el mejor análisis de partido y lo prepares mejor que nunca, son el Real Madrid. Si tienen un día bueno, te van ganar.

¿Qué tiene de especial Unionistas?

Es un club nuestro, de los socios. Ahí está la diferencia. Cada socio tiene un voto, no hay nadie más que nadie y vamos todos unidos con el mismo objetivo.

Ha participado en todos los partidos de Liga, pero solo ha sido titular en tres, ¿cómo está viviendo la temporada?

Es verdad que no estoy entrando de inicio, pero participo en todos los partidos. Me siento querido por la afición, el cuerpo técnico y la gente del club.

¿A qué jugador le gustaría pedirle la camiseta?

Marcelo por como juega, sobre todo ofensivamente, es de los que más me llama la atención o Benzema, que es un delantero al que yo siempre he defendido.

