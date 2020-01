Las futbolistas de Primera se sienten "ninguneadas" y no descartan repetir la huelga

Actualizada 20/01/2020 a las 19:08

Las jugadoras de la Primera Iberdrola, la máxima categoría del fútbol femenino español, denunciaron este lunes sentirse "ninguneadas" y no descartaron volver a repetir la convocatoria de huelga del pasado noviembre si no se firma su primer Convenio Colectivo con la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF).

"¿Ir a la huelga? No nos gustaría, pero al final sentimos que no se nos está tomando en serio. No descartamos nada. Nos da igual cómo se llegue a la firma del Convenio, lo que queremos es que se firme. ¿Por qué no se ha hecho? Es algo que se me escapa", señaló la jugadora del Athletic Club Ainhoa Tirapu.

La futbolista del Athletic Ainhoa Tirapu, junto con la del Real Betis Priscila Borja, se erigió en la portavoz de las jugadoras en la rueda de prensa celebrada en la sede de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en Madrid, con la presencia de 20 futbolistas de Primera, entre ellas Amanda Sampedro y Silvia Meseguer, y el presidente del sindicato, David Aganzo.

Tirapu recordó el preacuerdo alcanzado el pasado 20 de diciembre entre las jugadoras y la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF), aunque la patronal indicó días después que la firma del mismo estaría "sujeta a la suscripción de los acuerdos necesarios" con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la incorporación de los clubes al Programa Élite.

La incorporación de los clubes al Programa Élite supondría que éstos recibieran 500.000 euros al año, en el caso de los de la Primera Iberdrola, y 100.000 euros anuales, en el caso de los de Reto Iberdrola, la Segunda División femenina.

La 'leona' lamentó que este lunes las jugadoras estaban convocadas para celebrar un "día histórico", pero que se han encontrado con esta situación "de incertidumbre". "No entendemos lo que está pasando. Pasan los plazos y se alarga el proceso, con lo que vamos perdiendo derechos laborales. No nos podemos permitir alargar esto mucho más. Nos sentimos ninguneadas", subrayó.

En este sentido, Tirapu remarcó que las futbolistas ya tuvieron que "demostrar cuál es la fuerza de colectivo". "No nos gustaría llegar a ese extremo. Nos hemos sentido muy arropadas por todos los agentes sociales, y cuando antes se firme más va a crecer el fútbol femenino. No sabes cuál es la razón, dicen que hay unos flecos en los derechos de televisión", señaló.

Por su parte, su compañera bética Priscila Borja se preguntó también "cuándo" van a firmar "lo que todo el mundo está de acuerdo". "Pedimos explicaciones. Hemos puesto todo de nuestra parte, por eso cancelamos la huelga y aquí seguimos. No tenemos fecha límite para convocar la huelga", aclaró Borja.

AGANZO: "LAS GUERRAS HAY QUE DEJARLAS APARTE"

Por su parte, el presidente de AFE, David Aganzo, recordó que llevan más de 13 meses negociando el 'Convenio de la Igualdad', desde el 8 de noviembre de 2018 hasta el 20 de diciembre de 2019. "Han sido unas negociaciones duras. El mensaje es claro: necesitamos una respuesta inmediata y no queremos llegar a ningún problema más", indicó.

En este sentido, Aganzo remarcó la "unión" y el "compromiso" que demostraron las jugadores en la convocatoria de huelga de noviembre, y que la firma del Convenio era el pasado 15 de enero. "Hoy estamos a 20 de febrero y esperábamos que fuera un día histórico para el deporte español. El tema de las guerras hay que dejarlas aparte. El 20 de diciembre se acordó un convenio y lo que nos preguntamos es el porqué no se ha firmado", recalcó.

