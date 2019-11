El Tudelano, a la Final de la Copa RFEF

21/11/2019 a las 06:00

Suele decirse que el número 13 es el de la mala suerte. Pero este miércoles, 20 de noviembre, esta superstición no se cumplió con el CD Tudelano. Los de Lumbreras lograron el pase a la final de la Copa Federación tras ganar al Coruxo FC por la mínima, 1-0, gracias a un gol de Iñaki Jiménez que, precisamente, llegó en el minuto 13 para abrir un marcador que no se movió en los 82 minutos de juego restantes. El centrocampista recibió el balón en el área contraria, se colocó y, con una magnífica ejecución, envió el esférico a la red para alegría del banquillo blanquillo y de los alrededor de 300 aficionados que se citaron en el estadio a pesar del horario (12 horas).

Podía haber sentenciado antes

Pero el luminoso no se movió porque la diosa Fortuna así lo quiso. Y es que, si el Tudelano hubiera metido las dos ocasiones claras que tuvo en la primera mitad, podría haber sentenciado el encuentro, tras los primeros 45 minutos, con un 3-0 a favor. No lo hizo y tampoco le hizo falta para pasar a la final, aunque sí que le hubiera venido bien para sufrir menos en los últimos compases.

Y no porque el rival generase mucho peligro. Y es que los gallegos tuvieron alguna que otra llegada a lo largo del encuentro, pero no gozaron de ocasiones claras. Las más significativas se produjeron en los últimos 5 minutos de choque, en los que el Coruxo apretó y puso contra las cuerdas al Tudelano. Pero no le sirvió de nada.

En cualquier caso, lo importante es que, 35 años después, el Tudelano volverá a disputar una final nacional después de la mítica Copa de la Liga de Tercera División, ganada en la temporada 1983-84. Y lo hará el próximo 5 de diciembre ante el Real Murcia, que ayer también logró este premio tras ganar por 0-3 al Castellón. ¿En juego? Un título nacional y 60.000 euros.

Lumbreras “Estoy muy contento. Hemos llegado a la final y es motivo de satisfacción”

Con una sonrisa de oreja a oreja. Así entró ayer el técnico del Tudelano, José Mari Lumbreras, a la sala de prensa tras el partido. “Estoy muy contento”, dijo el mister, toda vez que añadió que “hemos llegado a la final de un partido con letras mayúsculas y es motivo de satisfacción porque, entre otras cosas, le da prestigio al club”. No obstante, pese a esta alegría, Lumbreras señaló que su equipo sufrió “más apuros de los que debíamos”. “Es verdad que no nos han creado ninguna oportunidad, pero en cualquier jugada a balón parado, rechace... puedes encajar y todo eso conlleva una tensión tremenda”, concluyó diciendo.

Tudelano 1. Once inicial: Óscar López, Delgado, Lalaguna, Lázaro, Iñaki Jiménez, Zabaleta, Diego Suárez, Ángel López, Luis Olivas, Edson Torres y Adrián Socorro. También jugaron Obi, David Soto y Julen Azkúe.

Coruxo 0. Once inicial: Brea, Carlos, Crespo, Sylla, De Vicente, Trigo, Lucas, Martín Fuentes, Álex Ares, El Ouatani y Mateo. También jugaron Borja Yebra, Silva y Añón.

Árbitros. David Ferrer Collado, asistido por Alberto Sánchez y Borja Mata Sangiao. Amonestaron con cartulina amarilla al jugador local Edson Torres. También la vio Mateo por parte del conjunto gallego.

Goles. 1-0 (min. 13): Iñaki Jiménez.

Incidencias. Partido disputado en el Ciudad de Tudela ante unos 300 espectadores.

