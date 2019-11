Bale celebra el billete a la Euro con una bandera que dice 'Gales, golf, Madrid, en ese orden'

Actualizada 20/11/2019 a las 14:36

El jugador del Real Madrid Gareth Bale ha celebrado la clasificación de la selección galesa para la Eurocopa de 2020 portando una bandera que dice 'Gales, golf, Madrid, en ese orden', después de la victoria ante Hungría que supuso el billete para la cita continental.



Bale, que ha manifestado recientemente que no le ilusiona jugar al fútbol, se rió en la previa al partido frente a Hungría cuando le preguntaron por el cántico que entona la afición galesa, el mismo que rezaba en la bandera con la que posó al final del choque.



En las últimas semanas ha concedido diversas entrevistas y en todas ellas ha confirmado que "lo único" que le "interesa" es el "golf", dijo a The Telegraph. Además, el jugador del Real Madrid también comentó la semana pasada que le "emociona un poco más" jugar con su selección que con el conjunto blanco.



Pese a sus reticentes lesiones y su no disposición a Zidane, el de Cardiff se ha mostrado físicamente perfecto para jugar con su país. Este martes ha disputado 88 minutos de partido y asistió a Ramsey en uno de los dos goles del jugador de la Juventus.

Selección DN+