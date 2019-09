Lucas Pérez y Joselu dan aire al Alavés frente al Mallorca

Actualizada 29/09/2019 a las 18:38

Lucas Pérez y Joselu Mato dieron aire al Deportivo Alavés con dos goles que sirvieron para que los albiazules superaran este domingo al RCD Mallorca, 2-0, y volviera a la senda de la victoria después de tres derrotas consecutivas.



Fue un partido feo, sin ocasiones y con poco fútbol, pues ninguno de los dos contendientes quisieron cometer errores, hasta que el VAR confirmó un penalti de Lago Junior sobre Tomás Pina, lo que obligó al Mallorca a dejar más huecos libres, que aprovechó Oliver Burke con su velocidad y remató Joselu Mato.



Así, los vascos se desmarcaron con 8 puntos de unos puestos de descenso en los que continúa el equipo de Vicente Moreno con 4 puntos.



Desde el inicio fue el Alavés el que elevó la presión e intentó llevar el peligro al área rival, pero el primer aviso lo dio el Mallorca en el minuto 10 de partido, con un disparo cruzado del croata Ante Budimir que se estrelló en el poste tras superar por abajo la estirada de Antonio Sivera, que sustituyó al lesionado Fernando Pacheco.



La respuesta la dio Joselu Mato en el 13 con una volea que recogió tras una dejada de cabeza por parte del sueco John Guidetti, debutante en el "once" Garitano, pero el delantero envió el balón por encima de la portería de Reina.



Mientras los albiazules buscaron llevar la iniciativa, los bermellones intentaron sorprender al contragolpe con la velocidad de hombres como el japonés Take Kubo o el marfileño Lago Junior.



El ritmo del encuentro descendió tras las primeras ocasiones de ambas escuadras, que no lograron llegar con claridad en los minutos posteriores.



La primera mitad discurrió sin un dueño claro. Ni Mallorca ni Deportivo Alavés pudieron hacerse con el ritmo de un encuentro en el que hubo varias imprecisiones en la elaboración de las jugadas.



Los locales apretaron en la recta final de la primera mitad, pero el choque continuó en tablas en el descanso.



En la reanudación el partido mantuvo la línea de los primeros 45 minutos, pero fue también el equipo de Asier Garitano el que mantuvo en vilo a la zaga bermellona en los primeros ataques.



El primer tiro a puerta del choque llegó en el 68, con un remate de cabeza de Joselu Mato a pase de Luis Rioja. El balón fue muy centrado y Reina despejó de puños por encima del travesaño.



El gol llegó desde los once metros, en el minuto 76, después de que Lucas Pérez materializara un penalti de Lago Junior sobre Tomás Pina que Del Cerro Grande tuvo que pitar después de revisar la jugada en el monitor.



Fue el quinto penalti que señalaron en contra del Mallorca en lo que va temporada, pero el Alavés no se quedó ahí. En el minuto 85, el escocés Oliver Burke pudo sentenciar en un mano a mano con el portero balear, pero Reina despejó el disparo cruzado del extremo albiazul.



Con el Mallorca volcado en busca del empate, en el minuto 86, un balón largo superó a los isleños y el británico se la dejó a placer a Joselu Mato, que cerró un partido que tuvo más movimiento en la recta final que en los 75 minutos anteriores.



Con el equipo bermellón descosido el Alavés no se conformó y Wakaso Mubarak estuvo a punto de ampliar la renta para los alavesistas, pero el esférico se marchó fuera junto a la base del poste izquierdo del portero bermellón.

Selección DN+