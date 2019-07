Actualizada 30/07/2019 a las 15:56

Iker Muniain recordó este martes, día en el se cumplen los 10 años de su debut oficial como jugador del primer equipo del Athletic, que, a pesar de la derrota, el de su primer partido como profesional fue "un momento muy bonito".



Muniain (Pamplona, 19-12-1992) debutó con 16 años en la ida de una eliminatoria previa de Liga Europa ante el Young Boys suizo en el que su equipo cayó derrotado.



"Es uno de los momentos más importantes, el momento que empieza mi carrera profesional. Lo habré visto un millón de veces en mi casa y se me ponen los pelos de punta. Es un recuerdo muy bonito de ese día a pesar de que no logramos al victoria (0-1)", rememora el de la Txantrea en un reportaje distribuido por el club vasco a través de sus canales de información.



El delantero navarro recordó que cundo llegó al primer equipo, "en el vestuario había jugadores mucho más mayores" que le "acogieron de maravilla". "Entre todos me ayudaron a llevar la situación", se felicitó el pequeño extremos internacional, quien cree que "ahora te das cuenta de que el tiempo pasa muy deprisa y que momentos como ese hay que saberlos disfrutar".







Muniain apuntó también la "gran relación" que mantiene con Oscar de Marcos, tres años mayor y que debutó la semana siguiente el choque de vuelta en Suiza. "Con De Marcos tengo una gran relación, llevamos muchos años juntos y esperemos que sean muchos más", deseó.



Precisamente en ese choque, Muniain marcó el 1-2, el gol que dio la vuelta a una eliminatoria que el Athletic logró remontar. "Marcar ese gol un regalo de Dios, cuando marqué se me abrió como el paraíso", recordó el tanto, surgido de un balón suelto en el área tras un córner.



"Me gusta meterme en esos espacios donde caen los balones muertos", apuntó un detalle más futbolístico el este año por primera primer vez capitán del conjunto rojiblanco.



"Fue increíble poder meter ese gol, ojalá siga habiendo momentos tan emocionantes como ese y muchos años con esta camiseta para la alegría de la gente y ojalá podamos conseguir cosas bonitas en este club", resumió sus sentimientos y sus intenciones de cara al futuro de un Muniain que solo tiene 26 años a pesar de que hoy, 30 de julio, se cumplen 10' años de su debut como jugador profesional.

