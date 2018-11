Muniain renueva por el Athletic sin cláusula de rescisión

Actualizada 21/11/2018 a las 15:09

Iker Muniain desveló que el hecho de que no haya cláusula de rescisión en su renovación de contrato con el Athletic hasta 2014 "es una forma de agradecer al club" bilbaíno el apoyo le ha dado siempre, "incluso en los malos momentos".



"Es una forma de demostrar mi fidelidad por este club", añadió el jugador navarro sobre una circunstancia que sorprendió sobremanera cuando el Athletic anunció este miércoles, a primera hora de la mañana, la ampliación del contrato entre ambas partes, que expiraba el 30 junio de 2019, hasta el 30 de junio de 2024.



En declaraciones difundidas por club vasco, Muniain asegura que el de hoy es "un día feliz" para él. "Es un día feliz para mí, y espero que lo sea también para muchísima gente, el de poder alargar mi contrato y seguir vinculado al club que siempre he querido", apuntó, "muy contento" por la renovación y dispuesto a "dar alegrías a la gente, que las necesita".



El pequeño delantero internacional ve acercarse así el "deseo" de completar toda su carrera deportiva en el Athletic, al que llegó en edad infantil y en el que, aunque todavía no ha cumplido los 26 años, lleva ya diez temporadas en el primer equipo.



"Era un deseo, un sueño que hoy puedo cumplir, el de hacer prácticamente toda mi carrera aquí. Es lo que siempre he querido desde que llegué a Bilbao y al club. Hoy se hace realidad y estoy infinitamente feliz", se felicitó.



Respecto de la renovación sin cláusula de rescisión, el de la Txantrea, asume que es "sorprendente", pero también lo ve como "lo más justo" hacia una entidad que le ha apoyado siempre, incluso en "los malos momentos".



"Es sorprendente, pero pienso que es lo más justo. El club siempre ha estado apoyándome incluso cuando ha habido malos momentos. Es una forma de agradecer a al club, a la gente, a la Junta Directiva, al presidente y a todos los que rodeamos a esta familia. Contento por hacerlo así. Hemos tenido casos en los que se han marchado compañeros y la gente se ha sentido tocada. Es una forma de demostrar mi fidelidad por este club", reflexionó.



Muniain, que debutó el 30 de julio de 2009 en un partido europeo ante el Young Boys suizo, todavía con 16 años, acumula con el primer equipo rojiblanco 359 encuentros oficiales y un total de 51 goles.

