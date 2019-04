Actualizada 02/04/2019 a las 14:50

​​​​​Zinedine Zidane dejó claro que no habrá debate en la portería del Real Madrid el próximo curso, adelantando que definirá los roles de sus tres porteros y que tendrán "bien claro" cuál será el reparto de minutos.



Con su regreso al Real Madrid Zidane adelantó que hasta el final de una temporada perdida y sin opciones de grandes títulos, su intención es dar partidos a sus tres porteros. Finalizó la titularidad del belga Thibaut Courtois en su estreno, alienando ante el Celta al costarricense Keylor Navas, y cuando le llegaba el turno a Courtois se lesionó con su selección y llegó la oportunidad de Luca Zidane que ha provocado cierta controversia.



Para evitar estas situaciones, el técnico francés adelantó que en verano hablará con sus tres porteros y dejará definidos los roles. De esta manera si Courtois o Keylor no aceptan ser segundo, podrán negociar su salida del Real Madrid.



"Dependerá de los porteros que voy a tener el próximo año. De momento hay tres buenos porteros, vamos a acabar la temporada con los tres y veremos el próximo año pero ya os digo que no va a haber debate", adelantó.



"No voy a dejar la posibilidad de hablar el próximo año de los porteros, va a estar bien claro. No vamos un día a hablar de esto y a la semana de otro portero. Estará bien claro desde el inicio para el próximo año", añadió.

Te puede interesar

Selección DN+