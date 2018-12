Hierro: "En una situación como la del Mundial, lo volvería a intentar"

Actualizada 24/12/2018 a las 14:23

El exjugador y entrenador Fernando Hierro ha reconocido que nunca en su vida vivió "una situación parecida" a la del Mundial de Rusia, cuando tuvo que hacerse cargo de la selección poco antes del debut por el despido de Julen Lopetegui, pero ha añadido que lo "volvería a repetir sin dudarlo" si se presentara una situación así por "lealtad y compromiso con el fútbol español".

"Volví a la RFEF porque la situación del fútbol español no era fácil. ¿Por qué? Yo había estado 18 años en total y en ese aspecto siempre tuvo un comportamiento ejemplar conmigo. Y decidí regresar por eso, para intentar que todo saliese adelante. Y terminó de una manera difícil y compleja, pero entendí que por lealtad y compromiso con el fútbol español lo tenía que hacer. Lo volvería a repetir sin dudarlo", rememoró Hierro en una entrevista a 'O11CE Metros', la revista de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

"He cumplido 50 años y en mi vida había visto algo parecido, vivir a tres días del inicio de un Mundial una situación así", reconoció el malagueño, quien medio año después de aquellos sucesos tiene "la conciencia tranquila" porque siente que actuó con "compromiso y honestidad" al aceptar el cargo se seleccionador.

"Sabía que la exigencia era máxima, pero en esa compleja situación tenía que dar ese paso sí o sí. Agradezco el comportamiento de los futbolistas y lo demás es fútbol, algo que no puedes controlar. Al tomar esa decisión, en lo que menos pensé fue en mi persona, si sale bien, si sale mal... Lo volvería a intentar y no tengo ningún reproche que hacer a nadie, menos a los futbolistas, pues lo intentamos con todas nuestras fuerzas. Hay que verse en esa situación, en ese escenario, para saber de la dificultad", analizó.

En cuanto a su marcha de la selección tras la eliminación en el Mundial, Hierro recordó que "tenía contrato hasta el Mundial de Catar", pero que "la mejor solución para todos era salir" y de esta forma "dar paso a una nueva generación".

"Tenemos grandísimos futbolistas y grandes entrenadores, caso de Luis Enrique, que es un maravilloso seleccionador y lo sabe todo el mundo. Pero luego ganar o perder en grandes competiciones es otra historia; en siete partidos te lo juegas todo, te enfrentas a los mejores, influyen pequeños detalles... Durante años nos ha representado una generación de un talento extraordinario y bestial, pero estoy seguro de que por potencial podemos hacer grandes cosas en el futuro. Tenemos potencial, grandes futbolistas y un gran seleccionador, así que España seguirá peleando por todos los títulos en juego", confió.

En cuanto a este futuro, Hierro subrayó que "los Mundiales marcan tendencia" y el de Rusia ha marcado que "los equipos que tienen más posesión no ganan, mucho físico, mucha estrategia", pero avisó de que "lo que no se puede hacer es cambiar de la noche a la mañana porque no se gane".

"Nosotros tenemos unos futbolistas con unas características, hay una metodología de entrenamiento bien definida desde hace tiempo. Cambiar la tendencia le corresponde al seleccionador. Pero si has encontrado tu camino, cambiarlo es difícil. Insisto en que los jóvenes vienen adiestrados perfectamente desde sus clubes con una clara personalidad y una manera de entender el juego. Si cambiamos de un día para otro nos dirán que estamos locos. España tiene su personalidad y no la puede cambiar de la noche a la mañana", reclamó.

